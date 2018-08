Inhalt Seite 1 — Ungerührt zugeschaut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lothar Romain

Obwohl der Elfenbeinturm der Poeten schon lange mit großem Erfolg gestürmt wird, ist man bei Gedichten noch immer zu schnell bereit, sie als Früchte jenes Turms beiseite zu schieben. Es verwundert daher nicht, daß auch der schmale Gedichtband von

Hannelies Taschau: „Gedichte“; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 47 S., 6,– DM

beinahe völlig unbeachtet geblieben ist – sehr zu Unrecht, wie ich meine.

Als die heute in Bamberg lebende Autorin vor rund zwei Jahren ihren Roman „Die Taube auf dem Dach“ präsentierte, war ihr noch eine wesentlich größere Publizität vergönnt. Und das nicht nur dank eines an aufsehenerregenden Neuerscheinungen armen Herbstes, sondern auch auf Grund des beachtenswerten Talentes, das sich hier zeigte. Jetzt folgt, beinahe unter Ausschluß der Öffentlichkeit, ein Band mit rund fünfzig Gedichten, in dem mancher, der vor zwei Jahren mit Lobsprüchen nicht sparte, voller Genugtuung sein damaliges Urteil bestätigt finden könnte.

Wieder einmal bewahrheitet sich die fatale Regel, daß die Qualität von Lyrik umgekehrt proportional zu ihrem Verkaufswert steht. Hannelies Taschau siedelt ihre Gedichte demonstrativ im Bereich des Alltäglichen, des scheinbar nur Banalen an, in dem sich auch schon ihr Roman abspielte. Was in diesen Gedichten vorgestellt und reflektiert wird, ist die Welt des Mittelmäßigen, der die Literatur heute allgemein große Beachtung schenkt. Die Autorin möchte hinter das scheinheilig harmlose Gesicht dieses Alltags dringen, die Maßlosigkeit des Spießigen darin entlarven und die gestörten Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt bewußt machen.

Sie zitiert die Außenwelt in ihren Klischees und Genrebildern, summiert sie in Versatzstücken, in sprachlichen Fertigprodukten wie Reklamesprüchen, Redewendungen, sinnentleerten oder verfremdeten Sprichwörtern und versucht in solchen Montagen die Irritation einzufangen, die in der Fülle von vorfabrizierten, einander widersprüchlichen Klischeesätzen, Situationen und Verhaltensmustern liegt. „Hannelies Taschau verläßt sich nicht auf ihre Sensibilität“, schreibt Nicolas Born dazu.. Sie mißtraut dem eigenen idiosynkratischen Vermögen, dieses maßlose Mittelmaß noch zu erreichen. Ihre Gedichte sind bewußt durch keine noch so feinnervigen subjektiven Regungen gebrochen.