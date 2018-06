Die Zeitungen der DDR haben in den letzten Tagen ihre Kampagne gegen die Bundesrepublik in verstärktem Maße fortgesetzt. Im Mittelpunkt von Leitartikeln des SED-Zentralorgans „Neues Deutschland“ und anderer Zeitungen standen dabei die Forderung an die Bundesregierung, die DDR-Bürger nicht in eine gemeinsame deutsche Staatsangehörigkeit einzubeziehen, sowie der Vorwurf, die SPD/FDP-Bundesregierung habe für „Monopole und Generale“ positive Folgen mit sich gebracht.