Lenin war ein Mann der Tat. Wer ihn beschreiben will, muß ihn in der Aktion zeigen: Lenin, als Parteispalter in den verwanzten, verräucherten Zimmern des Brüsseler Exilparteitags der russischen Sozialdemokraten, wo er sich hundertzwanzigmal zu Wort meldet und seinen knappen Sieg dank seiner robusten Kondition geradezu „ersitzt“ – Lenin, als Emigrant in Zürich, der die Hoffnung, das Gelobte Land der Weltrevolution zu sehen, schon aufgegeben hat und dennoch unermüdlich in der Bibliothek hockt, um für seine Leitartikel und Briefe neuen Stoff aus Büchern zu exzerpieren – Lenin, der sich im „plombierten“ Waggon durch das feindliche Deutschland fahren läßt, um zugunsten der deutschen Kriegführung die Revolution voranzutreiben – Lenin, der auf einem Panzerwagen in das revolutionäre Petrograd fährt und statt eines Loyalitätsbekenntnisses für die neuen Machthaber sogleich die Weltrevolution proklamiert – Lenin, als Lokomotivheizer verkleidet, auf der Flucht nach Finnland – Lenin, der auf dem allrussischen Sowjetkongreß als Führer einer Minderheit unter brausendem Gelächter verkündet, die Bolschewiki wollten die Regierung übernehmen – Lenin schließlich, halbgelähmt auf dem Krankenlager, der täglich unter größter Anstrengung seine Anordnungen diktiert, voller Argwohn gegen die Umtriebe seines Generalsekretärs Stalin und voll banger Sorge um die Zukunft der Partei.