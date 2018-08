Es begab sich zu jener Zeit, daß der Pharao einen Traum hatte. Er stand am Nil. Aus dem Flusse stiegen sieben schön aussehende und fettfleischige Kühe und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen aber aus dem Nil sieben schlecht. aussehende und magere Kühe. Dann fraßen die schlecht aussehenden und mageren die sieben schön aussehenden und fetten Tiere. Hierauf erwachte der Pharao.

Am Morgen aber ward der Geist des Pharao, laut I. Moses 41, ruhelos hin- und hergetrieben. Er ließ alle Wahrsagerpriester und Weisen Ägyptens zusammenrufen, keiner aber war da, der ihm seine Träume deuten konnte.

Bis jemand auf Joseph verfiel, der, herbeizitiert, die Sache unverzüglich richtig auslegte:

„Siehe, es kommen sieben Jahre, da wird im ganzen Ägypterlande großer Überfluß sein. Danach werden, sieben Hungerjahre kommen; da wird all die Fülle im Ägypterlande vergessen sein ...“

Was dem Pharao ein Traum, ist den Oberammergauern ein Trauma; denn für sie sind die fetten und die mageren Jahre nicht paritätisch, sondern weniger ökonomisch im Verhältnis neun zu eins zugunsten der mageren vergeben worden. Ihr Passionsspiel, das Pestgelübde der Vorfahren von anno 1633 einzulösen, findet alle zehn Jahre statt; und dieser zehnjährige Zyklus verteilt Gottes Segen in gar zu ungleichen Proportionen über das Dorf der Bärtigen. So will es in Oberammergau schwerhalten, nach den Lehren der Schrift zu verfahren und den Überfluß der fetten Jahre für die Zeiten der Not zu stapeln, woran auch menschliche Unzulänglichkeit ihren Anteil haben mag. Lästern doch Neidlinge in der Umgebung, zu Jahren der Passion sei den Oberammergauern das Bier nicht mehr gut genug, „... da saufen’s bloß noch Schorle“.

Doch jetzt ist das zehnte Jahr wieder da. Das Dorf probt. Durch das menschenleere Festspielhaus, 5200 Plätze, hallt die Stimme des Spielleiters Anton Preisinger; er unterweist die Laienspielschar in Gestik, Mimik, Choreographie und in der Kunst, das Wort „nicht“ in der Weise zu sprechen, daß man das „t“ am Ende noch hört: „Nich-t, so ist’s recht.“

* Er hat es nicht leicht. Das Spiel dauert so lange, daß Darsteller und Zuschauer um die Mittagszeit an Oberammergaus Fleischtöpfe enteilen müssen, um gestärkt der nachmittäglichen Kreuzigung und Auferstehung beiwohnen zu können. Die wahre Dimension eines Spieltages ist allenfalls zu erahnen, wenn Preisinger ein Drittel der Einwohnerschaft zur „Empörung“ oder „Huldigung“ aufruft; freilich ermöglicht es die Handlung ganzen Gruppen von Darstellern, sich zur Verrichtung täglicher Pflichten zeitweise zu entfernen. Eine Fuhre Dung auszufahren oder zwei Kruzifixen den letzten Schliff zu geben, dazu reicht die Zeit allemal, bis man als „Volk“ wieder dran ist.