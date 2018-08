Jeden zehnten Scheffel Getreide, jedes zehnte Kalb hatten die Bauern des Mittelalters abzuliefern an Kirche oder weltlichen Gutsherrn. Zehn Prozent Kirchensteuer wurden daraus abgeleitet, und bis vor kurzem hatten wir „zehn Prozent Bedienung“ zu zahlen. Von der biblischen magischen Zahl ließ sich offenbar auch ein Frankfurter Richter leiten, als er der deutschen Hausfrau zehn Prozent vom Einkommen des Ehemannes, zusprach. Und er forderte gleich eine „höchstrichterliche Entscheidung“, damit in der leidigen Taschengeldfrage endlich „eine feste Norm gesetzt“ werde. Der Richter hatte die Frau eines Kaufmanns wegen fahrlässiger Tötung zu 1000 Mark verurteilt, zahlbar in monatlichen Raten zu 100 Mark – von ihrem Taschengeld. 100 Mark vom monatlichen deutschen Durchschnittseinkommen – etwas weltfremd der Spruch? Auf jeden Fall sehr grob gerechnet, denn: Zehn Prozent von 4000 Mark schmerzen den Ehemann wenig, zehn Prozent von 1000 Mark erschüttern sein ganzes Familienbudget und treffen niemanden als die Taschengeldempfängerin selber. g. g.