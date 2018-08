So wie früher die Duodez-Fürsten ihre kleinen Ländchen, so verwalten viele Patriarchen heute noch ihre Familienbetriebe. Das letzte Wort hat in allen auch nur halbwegs wichtigen Fragen derFirmenchef. Ebenso ist die Erbfolge meist nach monarchistischen Prinzipien geregelt: Das im Verwandtschaftsgrad dem Chef am nächsten stehende Familienmitglied übernimmt nach dem Ausscheiden des Patriarchen automatisch die Regierungsgewalt.

Für die mittelständische Wirtschaft ergeben sich aus den veralteten Führungspraktiken vieler Unternehmer und den starren Regeln der Nachfolge im Spitzenmanagement zahlreiche Probleme und Gefahren, mit denen Professor Heinz C. Schade als Unternehmensberater immer wieder konfrontiert wird.

„Wachsen oder weichen, die Überlebenschancen für den wirtschaftlichen Mittelstand“. Unter diesem Titel veröffentlichte Horst F. G. Angermann, einer der führenden deutschen Industriemakler, kürzlich im Forkel-Verlag ein Buch, in dem er die Summe seiner langjährigen Erfahrungen als Berater und Makler in der mittelständischen Wirtschaft zieht. Er geht darin mit den vielen Sünden wider die wirtschaftliche Vernunft hart ins Gericht. Diesem Buch, das zur Pflichtlektüre jedes Mittelständlers gehören sollte, der die Existenz seines Unternehmens sichern will, ist der nebenstehende Auszug entnommen. mj