Von Hansjakob Stehle

Warschau, im April

Eine Hürde, vielleicht die schwierigste, aber gewiß nicht die letzte sei überwunden worden – so war von den Gesprächsteilnehmern beider Seiten fast einstimmig zu hören, als am dritten Tage die dritte Runde in den Sondierungsgesprächen zwischen Polen und der Bundesrepublik zu Ende gegangen war und Staatssekretär Duckwitz, ermüdet und erleichtert zugleich, das polnische Außenministerium verließ.

Noch bei seiner Ankunft in Warschau hatte Duckwitz, von Journalisten nach neuen Anweisungen befragt, ärgerlich abweisend mit Nein geantwortet. Es hatte dem erfahrenen Diplomaten zuerst nicht einleuchten wollen, daß ein Teil des Neuen, das er im Aktenkoffer trug, in Bonn gerade in dem Augenblick in die Öffentlichkeit ändert wurde, als er es seinem Kollegen Winiewicz unterbreitete.

Daß der Warschauer Regierung auf anderen Wegen noch zu verstehen gegeben wurde, welchen "historisch-moralischen Rang" und – in diesem Sinne – sogar Vorrang die Bundes-Regierung der Verständigung mit Warschau zumißt, paßt nicht in das übliche Schema solcher Kontakte. Doch das drohende Scheitern der Gespräche hatte den Kanzler zu unkonventionellen Methoden greifen lassen, zu denen auch sein Brief an den Parteichef Gomulka gehörte.

Am zweiten Tag dieser Gesprächsrunde, nachdem Gomulkas Rückkehr von den Moskauer Lenin-Feiern ein spürbares Instruktionsdefizit auf der polnischen Seite des Verhandlungstisches behoben hatte, trug dieses Verfahren Früchte: Zum erstenmal klangen die Kommentare der Polen zu den Bonner Formulierungen nicht mehr ausschließlich kritisch. Ob sich darin wirklich eine Wende ankündigt, wird man erst wissen, wenn Minister Winiewicz Anfang Juni offiziell Stellung nimmt: in Bonn.

Dorthin zu fahren, hätte er gewiß nicht ankündigen können, wenn Polens Regierung den guten Willen der Bundesregierung weiterhin bezweifelte. Es war aber nicht nur Verhandlungstaktik, daß solche Zweifel vor der dritten Gesprächsrunde in immer heftigeren Formen laut geworden waren. Eine Bilanz der ersten beiden Begegnungen ergab in den Augen der Polen, daß Duckwitz in Sachen Oder-Neiße im Grunde nicht mehr zu bieten gehabt hatte, als schon in der Am Kiesinger zumindest in Aussicht gestellt worden war: eine vorläufige Respektierung des "gegenwärtigen Besitzstandes".