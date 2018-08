Ein Gespräch mit dem Generalsekretär der documenta V, Harald Szeemann

Von Petra Kipphoff

Herr Szeemann, Sie haben Ihren Posten als Leiter der Berner Kunsthalle freiwillig aufgegeben, ihn auch nicht eingetauscht gegen eine andere prominente oder wohldotierte Position. Kann man in diesem Entschluß, abgesehen von persönlich-lokalen Motiven, die da auch mitspielen, eine Grundsatzentscheidung sehen, eine Absage an fixierte Positionen zum Beispiel?

SZEEMANN: Ja, es war eigentlich eine Grundsatzentscheidung; denn trotz all der lokal bedingten Schwierigkeiten, die es hier wie überall gegeben hat, hätte ich an der Kunsthalle bleiben können, oder eines der zahlreichen Angebote annehmen können. Aber die ganze Tätigkeit als Organisator von zehn Ausstellungen im Jahr befriedigte mich nicht mehr. Angst vor der Routine war auch darin, und persönliche Motive: Es war mir einfach nicht mehr möglich, drei Maßstäbe – einen sehr lockeren lokalen, einen strengeren nationalen, einen ganz strengen internationalen – trizoid parallel in mir selber zu führen; denn mein Aufgabenbereich umfaßte ja nicht nur die bekanntgewordenen Ausstellungen, sondern auch Ehrungen lokaler Meister, Weihnachtsausstellungen und ähnliches.

Ich kam mir mit der Zeit vor wie ein Professor Barnard, der nach einer Herztransplantation gleich wieder einen Furunkel pflegen muß. Zudem hing mir das ganze Kommissionswesen, in der die lokalen Künstler die Mehrheit besaßen, eine Mehrheit, die nicht informiert war und die einfach aufpaßte, daß die lokalen Tabus nicht angetastet wurden, zum Hals heraus. Solange nicht abgestimmt wurde, ging es noch hin, aber im letzten Jahr wollten unsere Berner Künstler darüber abstimmen, ob zum Beispiel Beuys in der Kunsthalle gezeigt werden dürfe. Und selbstverständlich haben sie dagegen gestimmt.

Im Grunde genommen haben mir aber diese lokalen Auseinandersetzungen Freude gemacht, denn ohne Auseinandersetzungen gibt es nun mal kein lokales Klima. Und die Schaffung eines lebendigen Klimas, das es allen Künstlern gestattet, von ihren Werken zu leben, war eines meiner Hauptanliegen. In Bern waren es dann leider die Künstler, die versuchten das Klima unter Kontrolle zu kriegen, das heißt, das klimaschaffende Instrument, die Kunsthalle.

Doch genug von der lokalen Situation. Die Wurzel der Malaise lag anderswo. Mein Beruf bestand darin, mehr oder weniger wertvolle Objekte nach Bern transportieren zu lassen und dann gemäß den mir zur Verfügung stehenden Mitteln hier zu inszenieren. Später habe ich nach Angaben der Künstler die Räume in Bern gebaut und am Schluß die Künstler nach Bern kommen lassen. Ob Objekt oder direkte Aktion, das Resultat war immer dasselbe: Besitzbestätigung, und nicht das, was ich eigentlich suchte: Partizipation. Die Künstler reisten ab, und ich blieb mit den Aktionsresten, die sich schon teuer verkauften, in Bern.