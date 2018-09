Von Nina Grunenberg

Der Deutsche Bildungsrat, im März 1966 konstituiert, hat in diesem Frühjahr seine erste Amtsperiode beendet. Als wichtigstes Resultat seiner ehrenamtlichen Tätigkeit legte er jetz: den „Strukturplan für das Bildungswesen“ im Bereich der Schule vor – ein mehr als vierhundert Seiten starker Foliant, der der Öffentlichkei: in der Erwartung ausgehändigt wurde, daß er nicht nur als tüchtige Arbeit gewürdigt, sondern von den Politikern als bindende Verpflichtung zur Bildungsreform verstanden wird.

Als Pendant wird im Juni der Wissenschaftsrat seinen Plan für Struktur und Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich veröffentlichen. Die beiden Pläne sind miteinander koordiniert und präsentieren sich als Generalstabsplan für die Ausbildung „vom Kindergarten bis zur Habilitation“, der dem in der Regierungserklärung angekündigten „langfristigen Bildungsplan für die Bundesrepublick für die nächsten fünfzehn bis zwanzig Jahre“ als Grundlage dienen soll. Erste Indizien für die Entschlossenheit der linksliberalen Koalition, das Reformwerk zu realisieren, werden vom Bildungsbericht der Bundesregierung erwartet, der ebenfalls für Juni angekündigt ist.

Zum näheren Verständnis des Reformplans hilft ein Blick auf die Reformer selber, deren Generalsekretär Dr. Franz Letzeiter sie mit dem Air eines kleinen, aber wagemutigen Abenteurertrupps im Dschungel auszustatten wußte – frei nach Helmut Schelsky, der einmal gesagt hat, Entwicklungshilfe und Bildungsplanung seien die letzten geistigen Abenteuer des zwanzigsten Jahrhunderts.

Nüchtern gesehen bestand das Wagnis für den Bildungsrat zunächst darin, sich im Planungs- und Kompetenz-Chaos der verschiedenen Gremien und Interessengruppen, die sich im Laufe der Jahre auf dem Bildungssektor angesiedelt hatten, als neuer Planungsrat durchzusetzen und Profil zu gewinnen. Dabei nutzte es seinem Ansehen zwar bei den Bildungsphilosophen, schadete ihm aber eher bei den Praktikern, daß er seine Herkunft vom „Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen“ ableitete – jenem Gremium, das in den fünfziger Jahren Pionierarbeit für die Bildungsreform geleistet hatte, aber gescheitert war.

Zum wahren Prüfstein wurde dem Bildungsrat sein Verhältnis zum Wissenschaftsrat. Mit ihm verbinden ihn sowohl ein Koordinierungsausschuß als auch die eifrige Haßliebe des jüngeren Bruders zum älteren. Beide Gremien entstanden auf Grund eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern, das eine mit der überregionalen Planung des Schulwesens beauftragt, das andere mit der Hochschulplanung.

Als der Bildungsrat mit seiner Arbeit begann, stand der Wissenschaftsrat, der bereits 1957 konstituiert worden war, noch im Zenit bildungspolitischer Wertschätzung. Daß er heute für bestimmte Gruppen zur Zielscheibe von Angriffen geworden ist, vermittelt den Mitgliedern des Bildungsrates ein Gefühl der Rechtfertigung. Denn dadurch kann sich als Vorteil erweisen, was ihr Generalsekretär Letzeiter schon all die Jahre hervorgehoben hat: daß nämlich der Bildungsrat das demokratischere Gremium in der besseren Position ist, da die Mitglieder seiner Bildungskommission nach pluralistischen Gesichtspunkten berufen werden.