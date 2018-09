In unterschiedlicher Form wurde Ende der vergangenen Woche in Ländern Ost- und Westeuropas des 25. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges gedacht. In einer Erklärung (siehe auch Dokumente der ZEIT), die Bundeskanzler Brandt zu dem Gedenktag im Bundestag abgab, betonte er, daß der 8. Mai 1945 als Verpflichtung für verstärkte Bemühungen zur Sicherung des Friedens verstanden werden müsse. Brandt hatte zuvor vor dem Parlament betont, ein Volk müsse bereit sein, nüchtern auf seine Geschichte zu blicken.

Auch der CDU-Abgeordnete Richard von Weizsäcker betonte, daß niemand „aus der Geschichte aussteigen“ könne. Vielen Deutschen habe sich der 8. Mai wie kein zweites, Datum ins Bewußtsein geprägt.

Bundespräsident Heinemann hatte vor seiner Abreise nach Japan in einer Erklärung zum Jahrestag des Kriegsendes die auf Frieden ausgerichteten Bemühungen der Bundesrepublik hervorgehoben und gleichzeitig der Überzeugung des ganzen deutschen Volkes Ausdruck gegeben, daß nie wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgehen dürfe.

Zu einem der Höhepunkte anläßlich der Feierlichkeiten zum „Tag der Befreiung“ in der DDR wurde eine Ansprache von Ministerpräsident Stoph, auf der er der Bundesregierung vorwarf, sie verfolge eine Politik, bei der ihre Taten „in Widerspruch zu ihren Friedensbeteuerungen“ stünden.