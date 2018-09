Härtere Fronten im inneren Meinungskrieg

Von Joachim Schwelien

Präsident Richard Nixon hat in einer Pressekonferenz mit entwaffnender Jovialität beteuert, das Streben der rebellischen Studenten nach Frieden und einer schnellen Beendigung des Krieges in Südostasien decke sich völlig mit seinen eigenen Zielen. Und auf eine unvermittelte Frage nach dem inneren Zustand der Nation antwortete er: „Amerika geht weder einer Revolution noch der Unterdrückung der Opposition entgegen.“

Diese Auskunft war tröstlich und bestürzend zugleich tröstlich, weil von der höchsten Autorität des Staates bekräftigt werden konnte, was ernstlich ohnehin niemand bezweifelt: die ungebrochene Lebensfähigkeit der demokratischen Institution Amerikas bestürzend, weil in diesem Augenblick das Krankheitsbild der Vereinigten Staaten immerhin zu einer solchen Frage herausfordert.

Kein Zeitgenosse wird sich an einen Abschnitt in der jüngeren Geschichte der USA erinnern können, in dem es legitim gewesen wäre, Befürchtungen über einen Bürgerkrieg oder eine Diktatur in diesem Land zu hegen. Heute hingegen mag es vor allem außerhalb Amerikas Menschen geben, die solche Alternativen – und seien sie auch reine Spekulation – in ihre Betrachtungen einbeziehen. Das ist eine Begleiterscheinung der schweren Turbulenz, in der sich Amerika zur Zeit befindet.

Die innere Erschütterung des Landes drückt sich in zweierlei aus: einmal darin, daß der unbekümmert optimistische und oft selbstgefällige Glaube, letzten Endes immer alles richtig zu machen, dahinschwindet; zum anderen in den zunehmenden Polarisierungen, die schon zu Zeiten Lyndon Johnsons einsetzten, zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen „Tauben“ und „Falken“, zwischen der Jugend und der herrschenden Generation, zwischen den Rassen und den Klassen. Mit elementarer Gewalt sind diese Gegensätze bei den großen Protestkundgebungen der akademischen Jugend aufgebrochen.

Zweifel an sich selbst