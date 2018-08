Scheiden tut weh – ungezählte Ehepaare, Richter und Anwälte wissen ein Lied davon zu singen. Sie wissen auch, wieviel gelogen und geheuchelt wird, wenn es darum geht, zu einem Scheidungsurteil zu kommen. Denn der Staat als Tugendwächter wacht unerbittlich über die heilige Institution Ehe. Geschieden wird nach Altväter Sitte, wenn eine Schuld an den Tag kommt – mag sie auch noch so fragwürdig und mag sie auch nur vorgetäuscht sein.

In den letzten Jahren wuchs das Unbehagen an dieser Praxis. Die Kritiker waren sich einig: Das Zusammenleben zweier Menschen und folglich auch ihre Trennung ist allein deren eigene Sache; kein Dritter soll hier als Sittenrichter eingreifen. Der Staat soll lediglich das Recht haben, ordnend in die Folgen einer Trennung einzugreifen, den sozial schwächeren Partner zu schützen oder die Fragen des Unterhalts für die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder zu regeln.

So ist es nicht überraschend, daß die vom Bonner Justizministerium eingesetzte Eherechtskommission in ihren ersten Teilberichten zur Reform des Eherechts zu dem Ergebnis kommt, daß künftig nicht mehr nach dem Verschuldensprinzip geschieden werden soll, sondern danach, ob eine Ehe zerrüttet ist, unabhängig von jeder Schuld. In diesem Zusammenhang ist es dann eine rechtstechnische Frage, wann das Scheitern einer Ehe festgestellt wird, ob nach dem Getrenntleben über einen gewissen Zeitraum (ein Jahr) oder auch ohne Frist, wenn sich die Eheleute einig sind und die Fragen des Unterhalts oder Sorgerechts geklärt haben. Die Vorschläge der Eherechtskommission sind ohne Zweifel ein großer Schritt vorwärts. v. K.