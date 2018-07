So allgemein freilich, wie es die durch Demokratismus Erschöpften dann benannten, ist das Programm der „Dollen Minas“ durchaus nicht. Aus einem programmatischen Heftchen („Dolle Mina – Ein rebellierendes Mädchen ist eine Perle im Klassenkampf“) und verschiedenen Resolutionen und Flugblättern lassen sich sehr präzise praktische Punkte addieren. Die „Dolle Mina“, so heißt es da, „will Freiheit und Gleichheit von Frau und Mann“ auf dem Gebiet von

Erziehung (gleiche Erziehung von Jungen und Mädchen vom Kindergarten an),

Unterricht (Schulpflicht vom vierten bis mindestens sechzehnten Lebensjahr; allgemeine Schulgeldfreiheit; Studentengehalt),

Beruf und Arbeit (gleicher Lohn für gleiche Arbeit; Recht auf Arbeit für jeden; Einführung der allgemeinen Pensionierung mit sechzig),

Beziehung Mann-Frau in der Beziehung von Frau-Mann-Kinder (Revision der Ehe-Rechtsprechung; Abschaffung von Alimentenzahlungen, dafür Unterstützung des Partners, der die Kinder behält, durch öffentliche Mittel; Abschaffung der Bezeichnung „Fräulein“),

Sex (Kampf gegen die Gleichsetzung von Sex und Moral; freier Verkauf zu einem „symbolischen Preis“ von Verhütungsmitteln an jeden, der älter als vierzehn Jahre ist),

Sozialfürsorge (mehr Kinderkrippen und Kindergärten, bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse berufstätiger Frauen und von Familien bei Planung von Wohnsiedlungen, Einrichtung von Restaurants und Dienstleistungsbetrieben; öffentliche Bedürfnisanstalten für Männer und Frauen),

Gesetzgebung (Recht auf Staatspension für jeden; Revision des Abtreibungsparagraphen; Gleichstellung von verheirateten und unverheirateten Müttern).

Ein, wie es scheint, buntes Programm haben sich Hollands revoltierende Frauen da zusammengestellt, das von täglichen Bedürfnissen („Warum müssen Frauen, wenn sie müssen, immer ein Hotel aufsuchen?“) bis hin zum Abtreibungsparagraphen geht, der auch im Jahre 1970 immer noch eine Weltanschauungsfrage ist, vor allem für Männer der Kirche, in deren Grand design, die erbärmliche Situation, mit der eine Frau fertig werden muß, keinen Stellenwert hat.

Dieses bunte Programm jedoch wird zusammengehalten durch Pragmatismus, durch die Tatsache, daß hier zwar die Auswüchse einer Weltanschauung korrigiert werden sollen, aber keine Anti-Weltanschauung postuliert wird. Blauäugig wirkt dieses Programm, das in jedem Punkt aus realen Mißständen auf reale Verbesserungen zielt, nicht in seinem Ziel, sondern allenfalls durch die eher genialische als realistische Einschätzung der finanziellen Mittel, die eine Regierung willens und fähig ist, für derartige Projekte einzusetzen.

Es gibt eine Wendung, die in fast jeder programmatischen Äußerung der „Dollen Minas“ immer wieder auftaucht: „Der weibliche und der männliche Mensch.“

Daß diese Formel Basis und Ziel der Aktion an der „Dollen Minas“ ist und nur in diesem Rahmen die Details des Programms ihre Funktion haben, wurde in Arnheim auch praktisch deutlich, wo die jungen Ehemänner und Freunde an Diskussionen, Abstimmungen und Demonstrationen beteiligt waren, – obwohl sie, wie einer von ihnen sagte, ihrerseits immer wieder mit der lächerlichen Situation fertig werden müssen, das sie als Männer für eine Frauenbewegung tätig sind.

„Wir haben eingesehen“, sagte die Lehrerin Constance Groenendyk, deren Mann zu Hause bleiben und zwei kranke Kinder hüten mußte, „daß die Emanzipation auf individueller Basis nicht möglich ist. Nicht die Position des Mannes ist für die Frau wünschens- und erstrebenswert, sondern bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für beide sind es.“