„Cortés in Mexiko“, ein Zyklus von Kurt Moldovan. Der Wiener Graphiker legt hier – nach seinen „Antiken Szenen“ eine Auswahl von dreißig Zeichnungen vor, Ergebnis eines viermonatigen Studienaufenthalts in Mexiko, bei dem er den Spuren der spanischen Eroberer und den Spuren der untergegangenen Indianerstämme bis nach Chiapas und Yucatan folgte. Anregungen fand er aber nicht nur auf seiner Reise durch Hochländer und Dschungel, sondern ebenso vor den Kultobjekten im Museo National de Antropologia von Mexico City und in den Büchern des Bernal Diaz und William F. Prescott. Entstanden sind eine Fülle nervöser Notizen von Käferschlachten und Urwaldmärschen, Federtänzen und Ameisengekrabbel, Palmschwertern und Schlangenornamenten, Blutopfern der Indianer und Jubelszenen der „Weißen Götter“, bei denen die Sympathie des Zeichners spürbar bei Moctezuma ist, der Cortes Becken mit Blumen überreichen ließ; seine überraschende Gefangennahme ist eine ebenso meisterliche wie sparsame Skizze – Moctezuma liegt am Boden in einem aus zwei Strichen gebildeten Winkel und kommt nicht mehr hoch. Die Blätter Moldovans sind in einer expressiven Kritzelschrift niedergeschrieben, in der Insektenkampf, mittelalterlicher Waffengang und moderne Panzerschlacht zusammengerafft erscheinen zu einem Report von Leiden und Dulden, Versagen und Verzagen, Ausdauer und Habgier, Täuschung und Untergang, einer in vielen Aufzügen gespielten, uralten Comédie humaine. Ein nobel ausgestattetes Buch mit hervorragenden Reproduktionen. (Verlag für Jugend und Volk, Wien; 76 S., 40,– DM)

Wieland Schmied