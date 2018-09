Eine junge Schottin zu ihrer Mutter: „Der Sohn von McGregor verbringt nun schon seit vielen Wochen seine Abende bei uns. Glaubst du, es bedeutet, daß er mich liebt?“

„Kann sein. Andererseits ist es aber auch möglich, daß er nur das Licht sparen will.“

Mir ist etwas Unangenehmes passiert“, erzählt ein Schotte, „ich war kürzlich in London und habe in einem Restaurant einen Tee getrunken, aber der Kellner hat mich angeguckt, als hätte ich nicht bezahlt.“

„Und? Was hast du gemacht?“

„Ich habe ihn angeguckt, als hätte ich gezahlt!“

Physikunterricht in einem Gymnasium in Glasgow: „McGregor, was ist der Unterschied zwischen Blitz und Elektrizität?“

„Den Blitz braucht man nicht zu bezahlen!“