Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Was nützt das schönste Haus, – wenn es nichts einbringt?“ Max Möhrmann, anerkannter Gutachter, Mitglied des Gutachterausschusses der Hamburger Bau-, behörde und Inhaber einer Maklerfirma, weiß, daß „Sachwert“ und „Ertragswert“ eines Miethauses um Millionen Mark auseinanderklaffen können.

Vor gar nicht langer Zeit schätzte Möhrmann den Sachwert eines Hauses („nach dem Prinzip des Steinezählens“) auf etwa 2,4 Millionen Mark. Verkauft wurde es schließlich für 1,4 Millionen. Die Renditeerwartung, also der Ertragswert, war weit geringer als der Sachwert des Hauses. Der Voreigner fand sich nur deshalb zum Verkauf bereit, weil die Kosten der in dem Haus steckenden Kredite immer höher wurden. Der Käufer hingegen hatte die Möglichkeit, eine preisgünstige Umschuldung vorzunehmen.

„Der Wert eines Renditeobjekts richtet sich immer nach dem Ertrags- und nicht nach dem Sachwert.“ Möhrmann steht mit dieser Meinung nicht allein da.

„Der wirkliche Wert“, sagt Dr. Theo Gerardy, Vorsitzender des Gutachterausschusses und Vermessungsdirektor in Hannover, „liegt oft irgendwo zwischen Sach- und Ertragswert.“ Wenn also, zum Beispiel, ein Objekt einen Sachwert von 150 000 und einen Ertragswert von 75 000 Mark hat, so wird der Gutachter einen „Verkehrswert“ von vielleicht 100 000 Mark ermitteln.

„Wer den Wert bebauter oder unbebauter Grundstücke neutral schätzen will, muß unbedingt den Finger am Puls des Marktes haben“, sagt Theo Gerardy. „Einen für jedermann verbindlichen Wert gibt es bei Grundstücken sowieso nicht“, fügt Max Möhrmann hinzu. „Die einzelnen Kunden beurteilen den Wert eines Objekts fast immer nach subjektiven Erwägungen. Unwägbarkeiten spielen meist eine Rolle, die nur schwer zu schätzen ist.“ „Deshalb“, meint Gerardy, „muß der Sachverständige auch die Motive der Kaufpartner erforschen.“

Eben das ist freilich eine problematische Angelegenheit. „Steinezählen ist einfacher“, meint Möhrmann. Und: „Nahezu völlig unmöglich ist es zum Beispiel, Neubauten richtig zu bewerten. Für sie hat sich einfach noch kein Markt gebildet. Womit soll man sie vergleichen?“ Wie sind Belastungen, Rechte und Pflichten, wie ist der sogenannte „Hoffnungsfaktor“ einzuschätzen? Wird sich die Lage verbessern oder verschlechtern? Wird die Vermietbarkeit besser, schlechter?