Hier herrscht noch Pionierstimmung – Schildvortrieb: Ein dreißig Meter langer Moloch frißt sich durch die Erde

Von Kai Krüger

Das „bedeutendste Tunnelbauvorhaben, das von der Baubehörde der Freien und Hansestadt Hamburg in mehrjähriger Arbeit geplant und vorbereitet worden ist“. – das ist der 3300 Meter lange Tunnel, der im Zuge der Europastraße 3 von Stockholm nach Lissabon das Kernstück der sechsspurigen „Westlichen Autobahnumgehung Hamburg“ bildet.

Zweieinhalb Kilometer davon werden tatsächlich unter der Erde liegen, davon 1014 Meter unter der Erde im nördlichen Elbhang und 1052 Meter im Strombett der Elbe. Die Tunnelstrecken werden in drei unterschiedlichen Verfahren hergestellt: an den beiden Eingängen im offenen Tagebau, unter der Elbe im Absenkverfahren und unter dem Geestrücken und den Villenvierteln am nördlichen Elbufer im Schildvortriebverfahren.

Wenn alles klappt, soll der Tunnel Ende 1973 nach mehr als fünfjähriger Bauzeit „betriebsbereit“ sein. Das schwierigste der drei Baulose, der Schildvortrieb unter dem Elbhang, wurde am 2. Dezember vergangenen Jahres mit der Oströhre angefahren; Tagesziel der Tunnelbohrer: vier Meter. Ein Vierteljahr später waren knapp zwanzig Meter geschafft. Bauleiter Hans Otto Stuhlmann, 40, einer der drei Chefs der rund um die Uhr bohrenden Schildschichten: „Wenn das so weitergeht, kriegen wir hier noch graue Haare.“

Der Schild ist nicht, wie sein Name suggerieren mag, eine bewehrte Scheibe, ähnlich jenen, hinter denen unsere Vorfahren ihre Kriege ausfochten; der Schild im Tunnelbau ist vielmehr ein stählerner, kreisrunder Mantel, vergleichbar mit einer beidseitig offenen Konservendose, ein Rohrstutzen vom Durchmesser der späteren Tunnelröhre. Er wird von hydraulischen Pressen im Erdreich vorangetrieben; in seinem Schutz bauen die Tunnelbauer vor Ort das Erdreich ab und die Tunnelwand auf, die aus gußeisernen Segmenten besteht., aus „Tübbings“. Die Tübbings werden wie die Mauersteine gegeneinander versetzt und miteinander verbolzt. Jeder Tübbing wiegt rund 900 Kilogramm. Sechzehn Stück von ihnen bilden einen Ring, der zwischen zwölf- und vierzehntausend Mark kostet und von dem rund tausend, aneinandergereiht wie die Ringe eines Regenwurms, eine der drei Tunnelröhren ergeben, die mit dem Schild „aufgefahren“ werden.

Also, allein die gußeiserne Auskleidung aller drei Röhren kostet demnach über vierzig Millionen, ein Ring ist genau 112,5 Zentimeter breit. Um diese Ringe regelt sich der Arbeitsablauf unter Tage: Von der Ortsbrust, wie der Tunnelbauer den Berg vor Ort nennt, baut man, während der Schild vorgeschoben wird, so viel Erdreich ab, daß man um eine Ringbreite, also um gut einen Meter, vorwärts „gefahren“ ist.