Von Karl-Heinz Sömisch

Wer von Köln aus auf der West-Ost-Achse nach Berlin oder ins Zonengrenzgebiet im Raum Helmstedt fährt (und ein bißchen Zeit hat), wird sich auf dem Wege nach Düsseldorf einen Besuch des in einem schönen Park gelegenen Schlosses Benrath nicht entgehen lassen, oder einen Abstecher ins Neandertal (von der Autobahnausfahrt Düsseldorf-Süd 4,5 Kilometer), wo 1856 in einer Höhle die altsteinzeitlichen Skeletteile des berühmten „Neandertalers“ gefunden wurden. Heute ist die Umgebung der Höhle Naturschutzgebiet mit einem Wildgehege, in dem man Wisente, Auerochsen und Wildpferde sehen kann.

Am Autobahnkreuz Oberhausen überquert man die „Holland-Linie“, die bei Elten über die Grenze in die Niederlande führt. Wir schlagen herrlichem Sandstrand. Sand ist das Urelement dieser Landschaft zwischen der fruchtbaren münsterländischen Börde im Norden und der Ruhrkohle im Süden; Heide und Nadelwald geben ihr das Gepräge.

Sie sollten noch einen kleinen Abstecher nach Sythen einplanen, bevor Sie auf der B 58 nach Lüdinghausen weiterfahren. Um Sythen herum, seinem Park und dem Wasserschloß, dehnt sich der Linnert, wohl das schönste Waldgebiet dieser Landschaft.

Lüdinghausen lohnt auf jeden Fall eine Unterbrechung der Fahrt; hier kann man in der Wasserburg Vischering eine der reizvollsten Anlagen dieser Art, von denen es im Umkreis von Lüdinghausen eine ganze Zahl gibt, kennenlernen. vor, sich nun nördlich der Autobahn zu halten, um ein bißchen vom Westmünsterland kennenzulernen. Fahren Sie deshalb an der Anschlußstelle „Bottrop“ von der Autobahn ab und auf der B 223 nach Dorsten. Von hier aus führt eine schöne Landstraße an den ausgedehnten Waldungen des Naturparks „Hohe Mark“ entlang nach Haltern. Die kleine Stadt hat sich mit drei gebirgigen Erhebungen umgeben: mit den Borkenbergen, der Haard und der Hohen Mark. Größter Anziehungspunkt für den Ausflugsverkehr ist der Halterner Stausee. Wenn Sie baden wollen: Es gibt drei schöne Seebäder – zwei mit

Jenseits der Autobahn durchqueren wir das Kern-Münsterland. Wenn’s ihre Zeit erlaubt, sollten Sie in Drensteinfurt anhalten. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Schloß lohnt einen Besuch. Hinter Ahlen geht’s unter der Autobahn hindurch nach Beckum, links kommen die Beckumer Berge in Sicht. Spätestens hier muß man sich entscheiden, ob man rechts der Autobahn das Lippische Bergland und eventuell das Egge-Gebirge durchfahren will, oder links der Autobahn weiter durchs Münsterland, um dann am Fuße des Teutoburger Waldes entlang über Bielefeld bei Brackwede/Sennestadt wieder Anschluß an die Autobahn zu gewinnen.

Bleiben wir im Süden, so kommt man zunächst nach Lippstadt. Wußten Sie, daß die von der Lippe umflossene Stadt eine mächtige Hansestadt war? Schauen Sie sich einmal um in der an Türmen reichen Stadt, in deren Silhouette schon von weitem die Ruine der frühgotischen Stiftskirche auffällt. Als bedeutendster Sakralbau zwischen Soest und Paderborn gilt heute die Marienkirche.