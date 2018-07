Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Trunkenheit am Steuer eine wesentliche Rolle spielt, nimmt auch in den Vereinigten Staaten ständig zu. Ingenieure von General Motors, dem größten Automobilkonzern der Welt, entwickeln jetzt ein Gerät, das alkoholisierten Autofahrern jede Möglichkeit nehmen soll, mit ihrem Wagen Unheil anzurichten.

Im „Auto der Zukunft“ wird ein Mini-Computer entscheiden, ob der Fahrer fahrtüchtig ist oder nicht. Beim Einschalten der Zündung leuchten am Armaturenbrett fünf Ziffern kurz auf. Auf einer Addiermaschine muß der Fahrer diese Ziffern sofort in den Computer eingeben. Schafft er dies auf Anhieb fehlerfrei, so startet der Motor, und die Fahrt kann beginnen. Gelingt dem Fahrer diese Zahlenaddition nicht, so darf er den Versuch noch einmal wiederholen. Beim drittenmal freilich wird der Computer mißtrauisch und gibt die Zündung nur mit Einschränkung frei: eine Warnlampe am Fahrzeug signalisiert anderen Autofahrern einen reaktionsmüden Fahrer.

Die Tüftler von General Motors sinnen jetzt an einer Lösung, was geschehen soll, wenn auch der vierte Test nicht bestanden wird. Dann soll dem offenbar fahruntüchtigen Automobilisten die Zündung jeglichen Dienst versagen. Vielleicht ruft der Computer dann automatisch ein Taxi herbei?

KDE