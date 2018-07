Inhalt Seite 1 — Drama vom Verfall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ivan Nagel

Vorauszusehen war es nicht, daß dieser Abend ein Glücksfall wird: für Brechts und Feuchtwangers Bearbeitung (1923) des Marloweschen „Eduard II.“ (1591) – mehr noch für den österreichischen Regisseur Hans Hollmann, der sich des Stückes annahm.

Das Stück nahm sich seiner an; es befreite ihn von seinem Hang zu geistreich forcierter, modernistischer Abstraktion. Er durfte sich in eine blutrot und trauerschwarz verklumpte Realität hineinarbeiten, durfte die historienhafte Fülle der Stoffe und Ereignisse parodierend, vorzeigend, aufreißend (plötzlich vorstoßend zu einem Kern von Staunen und Erschütterung) fast ohne Rest ausschöpfen.

Er durfte aber auch, jenseits solchen unerwarteten Reichtums an Spieltechniken und Wirklichkeiten, die gesamte Aufführung in einem Ablauf zusammenfassen, unter ein einziges, allegorisch mächtiges Zeichen stellen: das Zeichen des Verfalls. Verfall ist keine Abstraktion; er nährt sich vom lebendigen Körper der Figuren.

Hollmann, eine hervorstechende Begabung unter jüngeren Regisseuren, setzte sich bisher zwei Gefahren aus. Er reiste und schaffte nach überfülltem Arbeitsplan, der sich aus vier- bis sechswöchigen Proben an sehr verschiedenartigen Stücken (zwischen Boulevard und Mozart) an mindestens sieben Theatern ergab; seine guten wie schlechten Inszenierungen hatten etwas bravourös Durchgepauktes mit wienerischer Verve und mit Metier Erlistetes oder Erzwungenes.

Und, was sich von dieser schlauen Könnerschaft und flotten Produktivität wohl nicht trennen läßt, seine Handschrift zeigte einen oft gewollten, witzig, aber substanzarm durchexerzierten Modernismus – die Leichtfertigkeit nicht der Konvention, sondern der Antikonvention. Er setzte auf das unorthodox Frappierende einer einzigen formalen Trouvaille oder inhaltlichen Deutung, die das Detail nicht zum eigenen vieldeutigen Leben kommen ließ. Er suchte und fand rasch eine neuartige „Konzeption“ – als hätte er keine Zeit, sich an die reale Vielfalt der Gestalten und Fabeln zu verlieren.

Die achtwöchige Arbeit an den Münchner Kammerspielen bietet ein anderes Resultat. Allerdings wird das „Moderne“ auch hier durch grelle Signale sofort herausgestellt. Eine ironischnüchterne Stimme näselt aus einem sichtbaren riesigen Lautsprecher und sagt Brechts Szenenüberschriften an. Die Bühne (von Bert Kistner) hat graue pop-art-glatte kubische Kachelwände, geteilt von einem umlaufenden plastikgepolsterten Horizontalschlitz, hinter dem nur die Gesichter, Hälse und Schultern der Figuranten sichtbar werden: das gaffende Volk, die marschierenden Soldaten, die spähenden und lauschenden Verfolger und Verfolgten. Durch diesen Schlitz können sie sich zum vollen Auftritt durchstemmen und -quetschen oder daraus nur mit Köpfen und Händen vorpreschen, erregt zur Bühnenmitte argumentierend und gestikulierend (wie Krieger, Narr und Teufel über die Rampe eines Kasperletheaters). Dort, in der Mitte, steht ein lose gestopftes, mit braunem Kunstleder bezogenes Riesenkissen, fast eine soft-object-Schreibmaschine von Claes Oldenburg – und kann Thronsessel, Lotter- und Sterbebett, auch Feldherrnhügel sein.