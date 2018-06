Die Entspannung in Europa war das beherrschende Thema der Nato-Frühjahrskonferenz, die am Dienstag in Rom begann. Auf Vorschlag der Bundesregierung und mit Unterstützung Großbritanniens wurde der Nato-Rat ersucht, deutlicher als in den letzten Jahren den Ländern Osteuropas eine ausgewogene gegenseitige Verminderung der Truppen und Rüstungen anzubieten.