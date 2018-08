Die BP Benzin und Petroleum AG, Hamburg, ist 1969 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug 14,75 Millionen Mark und erhöht sich um den Verlustvortrag aus 1968 auf 21,7 Millionen.

Schuld an dieser Entwicklung sind die in der Bundesrepublik gedrückten Mineralölpreise. Nahezu alle großen Ölkonzerne der Welt ringen hier um Marktanteile. Dieser harte Wettbewerb verursachte 1969 einen Preisverfall, der bei der BP schätzungsweise Mindereinnahmen von 250 Millionen Mark brachte.

Dieser Betrag ve-ringerte sich durch die günstigeren Rohölpreise und niedrigeren Frachtraten. Beide waren nach der Suez-Krise auf Rekordhöhen gestiegen. Verlustmildernd haben ferner Rationalisierungserfolge und höhere Gewinnübernahmen von Beteiligungsgesellschaften gewirkt. Auf die Frage, ob nicht die englische Muttergesellschaft über den Rohölabsatz an ihrer deutschen Tochter verdiene, antwortete BP-Vorstandsvorsitzender Heinrich Sasse: „Unsere Muttergesellschaft hat an den Rohölpreisen, die wir zahlen, keinen Spaß!“

Die BP hat 1969 freiwillig Marktanteile aufgegeben. Während der Inlandsabsatz an Mineralöl 1969 um 12,5 Prozent stieg, erreichte die BP eine Ausweitung ihres Absatzes von nur 9,5 Prozent. Das ist einmal eine Folge der angeordneten – Selbstbeschränkung beim schweren Heizöl, zum anderen aber eine bewußte Zurückhaltung im Geschäft mit leichtem Heizöl. Sasse: „Wir hätten Heizöl importieren müssen, um es in der Bundesrepublik mit Verlust zu verkaufen. Das erschien uns wenig sinnvoll.“

Für das laufende Jahr sieht der BP-Vorstand einige Hoffnungsschimmer. Er meint, daß sich der Erlösverfall bei Vergaserkraftstoffen nicht mehr weiter fortsetzen wird. Ob seine Prognose stimmt, ist nicht sicher. Denn in Hamburg ist gerade eine neue Preissenkungsaktion in vollem Gange. An bestimmten Tankstellen kann man Super bereits für 51,9 Pfennig pro Liter und Normalbenzin zu 48,9 Pfennig tanken.

Beim schweren Heizöl haben sich die Preise dagegen stabilisiert. Die Kohlepreiserhöhung wird vermutlich die Kraftwerke veranlassen, wieder mehr Heizöl zu verfeuern. Der höhere Kohlepreis und die schlechten Erfahrungen mit den Kohlelieferungen im vergangenen Winter dürften auch die Umstellung der privaten Haushalte von Kohle auf ölfeuerung beschleunigen. Das Geschäft mit leichtem Heizöl bringt heute mehr ein als der Handel mit Vergaserkraftstoffen. Eine leichte Preiserhöhung schlägt schon erheblich zu Buch. kw