Will die Regierung nur „Steuersparern“ das Handwerk legen, oder unternimmt sie den ersten Schritt zur Ausfuhrsperre von Kapital?

Verdächtig viele Tausendmarkscheine müssen die eidgenössischen Banken derzeit, in Schweizer Franken umwechseln. Das Geld stammt vom „Mittelstand“ deutscher Millionäre.

Dieses Korps konservativ ver Kapitalisten probt auf seine Weise den Aufstand gegen die sozialliberale Koalition in Bonn. Seine Kampfstärke war bisher nicht sonderlich groß: Ein „paar zehn Millionen“ Mark sind, deutlich als Fluchtkapital erkennbar, entweder per Koffer oder per Buchung durch eine Bank in die Schweiz abgewandert.

Wahrlich kein Anlaß, nun in ein Krisengeschrei auszubrechen, zumal dieser Betrag weit niedriger ist, als manche Bankiers kurz nach dem Einzug der Sozialliberalen in Bonn befürchtet hatten.

Er wird sogar mehr als ausgeglichen durch Fluchtgeld aus Italien und Frankreich, für das die Bundesrepublik immer noch ein (relativer) Hort der Sicherheit ist. Für die westdeutsche Zahlungsbilanz sind diese „paar zehn Millionen“ jedenfalls noch keine Gefahr.

Was aber die millionenschweren „Mittelständler“ mit ihrem Exodus aus Furcht vor höheren Einkommens-, Vermögens- oder Erbschaftssteuern der „Sozialisten“ erreicht haben, ist die Beeinträchtigung eines Nimbus, den die Bundesrepublik bisher überall im Ausland genießen konnte; des Nimbus einer überaus gesunden Wirtschaft, die „nicht durch abrupte sozialistische Experimente gefährdet werden kann“.

Die ängstlichen Reichen haben zumindest so viel erreicht, daß die überaus konservativen Schweizer Bankiers – von den britischen – Sozialisten seit langem abwertend als „Zwerge von Zürich“ apostrophiert – nun ihrerseits Verdachtskomplexe gegenüber der Bundesrepublik entwickelt und angeblich den deutschen Kapitalmarkt von ihrer Vorzugsliste für sichere Kapitalinvestitionen gestrichen haben.