Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Mai

Je häufiger im Bundestag über die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition gesprochen wird, je näher konkrete Entscheidungen rücken, desto mehr gleicht die Debatte einem Streit unter Theologen: Sie ist ebenso eifernd wie unfruchtbar. Auch der jüngste Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, die Debatte über die Regierungsantwort auf die große Anfrage der CDU/CSU zur Deutschland-, Ost- und Europapolitik, hat zur Sache nichts wesentlich Neues beigetragen. Aber von Mal zu Mal wird deutlicher, daß sich die Kontrahenten immer weiter voneinander entfernen, genauer: daß die Union, je konsequenter SPD und FDP an ihrer Linie festhalten, Schritt für Schritt zu Positionen zurückkehrt, die sie einst unter Konrad Adenauer eingenommen hat.

Die jüngste Auseinandersetzung hat diesen Prozeß der Polarisierung, der zu immer mehr Polemik, zu immer heftigerem Grundsatzstreit führte, weiter vorangetrieben. Zwar blieben sowohl Bundeskanzler Brandt als auch Außenminister Scheel bei dem Konzept, ihre Politik im einzelnen zu interpretieren und zu belegen; zwar ließ auch der Oppositionsführer Barzel, indem er seine Einwände häufig in Frageform vortrug und die Zweifel anderer zitierte, offen, in welchen Punkten die Union der Regierungspolitik am Ende doch noch zustimmen könnte. Aber jenseits dieser „gemäßigten Mitte“ nehmen Pauschalvorwürfe und Pauschalurteile immer mehr zu.

Was dem Bundestag, so Franz Josef Strauß, „im Laufe der letzten sieben Monate an unwiderruflichen, einsamen Entschlüssen und an Geheimhaltung in Lebensfragen unseres Volkes zugemutet worden ist“, das sei in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel. Die Opposition, so der SPD-Abgeordnete Apel, „arbeitet gegen besseres Wissen mit Unterstellungen, Verdächtigungen und Unrichtigkeiten“. Manchmal schien der Augenblick nicht mehr fern, in dem der Vorwurf des nationalen Verrats und der Gegen Vorwurf des Aufputschens nationalistischer Instinkte, wie sie unterschwellig schon die Diskussion beherrschen, Eingang auch in das Protokoll des Bundestages finden würden.

So sprach der Parlamentssenior, der FDP-Abgeordnete Bonn, schließlich davon, daß ihn die Debatte an Zeiten erinnere, „die Sie nicht mehr alle kennen. Sie erinnert mich an finstere Zeiten in Weimar. Wenn wir so weitermachen, wird das Ende nicht viel anders sein“. Und selbst ein harmlos gemeinter Scherz Brandts („Der Kollege Strauß war ja ganz schön munter. Er scheint seine Entwaffnung durch eine Stewardeß der Lufthansa gut überstanden zu haben“) – selbst dieser Scherz wurde in der gereizten Atmosphäre von der CDU/CSU mit Pfui-Rufen und großer Unruhe quittiert.

Dennoch hatte das Haus an diesem Tag, bei dieser von so vielen hämischen Zwischenrufen zerrissenen Debatte eine große Stunde. Fünfzehn Minuten Redezeit hatte der Arzt dem Freiherrn von und zu Guttenberg, der mit einer unheilbaren, Muskeln und Nerven schwächenden Krankheit geschlagen ist, bewilligt; 30 Minuten Redezeit, so teilte die amtierende Vizepräsident Frau Funcke mit, seien beantragt worden; der Baron sprach doppelt so lange. Guttenberg hat es stets verstanden, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu fesseln, doch hier spürte schon nach wenigen Minuten jeder, daß diese Rede ein politisches Vermächtnis sein sollte, die vielleicht lerne Rede des Freiherrn.