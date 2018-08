Von Hans Otto Eglau

Der kalifornische Multi-Millionär Edward Roberts, 54, überließ die amerikanische Herausforderung nicht allein seinen Dollars. Er kam persönlich nach Europa, baute in Bochum das größte Einkaufszentrum des Kontinents und will jetzt sogar Deutscher werden.

In seinem Shopping-Center am dichtbefahrenen Ruhrschnellweg verkaufen 60 Handelsfirmen, an der Spitze Karstadt, Quelle und C & A Brenninkmeyer, jährlich für fast 180 Millionen Mark Ware. Jetzt will der US-Einwanderer mit einem neuen Laden-Kolosseum Furore machen, Als Standort hat er sich ein 100 000 Quadratmeter großes Areal in der von der Neuen Heimat projektierten Trabantenstadt Ratingen-Eckamp vor den Toren Düsseldorfs ausgesucht.

In Düsseldorf errichtete der publicity-scheue Amerikaner auch sein Planungs-Domizil. In einer vornehmen Büroflucht in der Berliner Allee gebietet der Alleingesellschafter der International Development Management GmbH (Interdema) über ein halbes Dutzend Mitarbeiter, Sekretärinnen mit eingerechnet. Seine Feierabende verbringt er anstatt mit heimischen Geschäftsfreunden und Konsulats-Angehörigen am liebsten mit seiner deutschen Frau und deutschen Freunden in seiner Villa im Düsseldorfer Stadtteil Mörsenbroich. „Ich habe nur deutsche Freunde“, erzählt der untersetzte Kalifornier mit dem breiten, gelichteten Schädel im Ton der Selbstverständlichkeit.

Ungewöhnliche Wege ging Edward Roberts, Sproß deutscher Auswanderer aus der Gegend von Berlin, bereits in jungen Jahren. Gegen den Willen seiner Mutter, die ihren Sohn Rechtsanwalt werden lassen wollte, setzte es Edward mit 18 Jahren durch, die High School vorzeitig zu verlassen und sich einen Job zu suchen. Roberts: „Mich ärgerte, daß meine Freunde alle viel mehr Geld in der Tasche hatten als ich.“

Die ersten Dollars machte der ehrgeizige Jüngling aus Los Angeles als Layouter in einem Zeitschriften-Verlag, wo er zwei Magazine mit dem Titel „Radio News“ und „Science and Venture betreute. Nach dem Dienst besuchte er eins private Abendschule und hockte bis spät in die Nacht über den Büchern. Seinen nächsten Job fand er bei der angesehenen Finanzzeitung New York Post, wo er über Anzeigen-Layouts brütete.

Doch bald fühlte sich der wendige Selfmademan („Ich lernte sehr schnell neue Dinge“) zu Höherem berufen. Er verdingte sich während des Krieges als Manager in mehreren Flugzeug-Fabriken und begann 1947, als er an der Luftfahrt kein Interesse mehr hatte, in South Carolina eine Schuhfabrik mit 550 Arbeitern aufzubauen. An seiner wechselhaften Karriere findet Roberts nichts Ungewöhnliches: „In Amerika Wechsel: man eben häufiger als in Europa.“