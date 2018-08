Vielen Karikaturisten hat sie bislang als Objekt ihrer Kunst gedient, und einige von ihnen sind schon wieder dabei, die Bleistifte zu spitzen. Am 8. Juni soll die Europa-Rakete starten, das wohl am meisten verspottete Weltraum-Projektil des Raumfahrt-Zeitalters.

Neunmal hat man sie schon abgefeuert. Die letzten vier Schüsse aber waren Fehlschläge oder – wenn man in der ELDO-Terminologie bleiben will – „Teilerfolge“. Die Europäische Gesellschaft für den Bau von Großraketen, die ELDO (Akronym für: European Launcher Development Organisation), hatte alle Mühe, sich den Wogen von Spott zu erwehren, die immer heftiger über sie hereinbrachen. Das führte dazu, daß nach dem letzten Fehlschlag am 2. Juli 1969 die Pressearbeit der Organisation, die vor diesem Start mit einer Rundreise und Pressekonferenzen des ELDO-Direktors di Corribio aktivitiert worden war, wieder weitgehend einschlief.

Der negative ELDO-Rekord ist selbst dann beachtlich, wenn man sich vor Augen hält, daß es sich immer noch um ein Entwicklungs-Programm und nicht um das Fertigungsprogramm einer Rakete handelt.

Ausgezeichnet hat bei allen bisherigen Starts nur die Grundstufe des 32 Meter hohen. Geschosses funktioniert, die – ursprünglich als Mittelstreckenrakete – in England gebaute „Blue Streak“. Je zweimal versagten dann bei den letzten Starts die französische Zweit- und die deutsche Dritt-Stufe. Man glaubt jetzt, daß sich bei der deutschen Stufe „Astirs“ wegen eines Fehlers zweimal der Selbstzerstörungs-Mechanismus eingeschaltet hatte und das 50-Millionen-Mark-Gerät in der Luft zerplatzen ließ.

Zu den technischen Versagern kommt die dreijährige Verzögerung – ursprünglich sollte ein italienischer Test-Satellit bereits 1967 gestartet werden – und die Verteuerung des Programms. Hatte man vor acht Jahren noch gehofft, mit 800 Millionen Mark über die Runden kommen zu können, so ist man inzwischen bei der Kostenschätzung für die „Europa I“ und die mit einer sogenannten Perigäumsstufe versehene „Europa II“ bei 2,5 Milliarden Mark angelangt.

Der jetzt vorgesehene Start ist der zehnte und letzte der „Europa I“. Dann wird im ELDO-Programm eine mehr als einjährige Pause eintreten. In dieser Zeit wird Europas Weltraumbahnhof von Woomera in Australien nach Kourou in Französisch-Guayana, an der Nordostküste Südamerikas, verlegt. Auch soll die Pause genützt werden, um die „Europa II“ einsatzbereit zu machen. Die „Europa I“ ist nämlich nicht stark genug, um einen kleineren Nachrichten- und Fernseh-Satelliten auf die hohe geo-stationäre Umlaufbahn in 36 000 km Höhe zu bringen. Diese Aufgabe hat die Perigäumsstufe der „Europa II“, die – als elfter ELDO-Start – im Sommer 1971 von Kourou aus verschossen werden soll.

Auf die „Europa II“ aber sind insbesondere Frankreich und Deutschland angewiesen, wenn nicht weitere 400 Millionen Mark deutscher und französischer Steuergelder umsonst ausgegeben sein sollten. Diese Summe investieren Paris und Bonn derzeit in den ersten aller europäischen Nachrichten- und Fernseh-Satelliten, „Symphonie“, der 1973 starten soll. Die Amerikaner sind nicht bereit, für dieses Gerät, das ihren eigenen sehr lukrativ arbeitenden Satelliten Konkurrenz machen könnte, eine Trägerrakete zur Verfügung zu stellen.

Die französische Diamant-B- und die englische Black-Arrow-Rakete können nur etwa ein Zehntel der Nutzlast der Europa-Rakete ins All hieven; damit fallen die Projektile für den Start von Fernseh- und anderen Nutz-Satelliten aus. So bleibt Europa auf die gemeinsam gebaute Groß-Rakete angewiesen. Was sich mit ihr bislang ereignet hat, ist allerdings nicht gerade ermutigend. Anatol Johansen