Während sich die Situation in Kambodscha weiter verschärfte und die Regierung in Phnom Penh das Kriegsrecht über das Land verhängte, kam es auch in Südvietnam zu schwereren Kampfhandlungen. Stoßtrupps der Vietcong besetzten vorübergehend die Stadt Dalat im Süden des zentralvietnamesischen Hochlandes. Sie hielten wichtige Einrichtungen unter Kontrolle und unterbrachen für längere Zeit die Fernmeldeeinrichtungen. Der Angriff auf die Stadt wurde als der schwerste dieser Art seit der kommunistischen Tet-Offensive vom Frühjahr 1968 bezeichnet.

Unterdessen dauern die Kampfhandlungen in Kambodscha an. Seit der Verkündung des Kriegsrechtes stehen auf eine ganze Reihe von Verbrechen oder Vergehen die Todes- oder hohe Gefängnisstrafen. Wer der Verschwörung gegen die Regierung und insbesondere gegen das Verteidigungsministerium schuldig befunden wird, soll zum Tode verurteilt werden. Die Todesstrafe droht ebenfalls jedem, der kambodschanische Soldaten anstiftet, sich dem Feind anzuschließen oder ihm Waffen und Munition zu liefern.

Der Verlauf der jüngsten Gefechte in Kambodscha deutet nach Ansicht offizieller Stellen in Saigon darauf hin, daß die Nordvietnamesen und die Vietcong bemüht sind, ihre Positionen östlich des Mekong zu festigen und neue Nachschubwege für den durch den Alliierten-Einmarsch nach Kambodscha unterbrochenen Ho-Tschi-Minh-Pfad zu schaffen. Es wird angenommen, daß die nordvietnamesischen Streitkräfte auf größere Operationen in Kambodscha so lange verzichten, wie nicht der Aufbau einer kambodschanischen Guerillabewegung abgeschlossen ist.

Nach alliierten Meldungen sollen seit Beginn der Kämpfe in Kambodscha nahezu 10 000 Angehörige der kommunistischen Streitkräfte sowie 227 Amerikaner und 524 Südvietnamesen gefallen sein. Weiterhin wurden seither 839 Amerikaner und 2236 Südvietnamesen verwundet.

Angesichts der andauernden Kritik an der amerikanischen Indochina-Politik hat das Außenministerium der Vereinigten Staaten nun auch einen juristischen Rechtfertigungsversuch für die gemeinsame amerikanisch-südvietnamesische Intervention in Kambodscha unternommen. Der Rechtsberater des Ministeriums, John Stevenson, bezeichnete den Einmarsch in Kambodscha in einer 20 Seiten langen Erklärung als eine berechtigte kollektive Selbstverteidigung zu einem Zeitpunkt, da sich Kambodscha selbst nicht mehr gegen die nordvietnamesischen Streitkräfte habe wehren können. Die Erklärung aus dem US-Außenministerium, beruft sich auf das in Artikel 51 der UN-Charta garantierte Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung.

Das Weiße Haus ließ Anfang der Woche die Möglichkeit offen, daß auch nach dem bis zum 30. Juni geplanten Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Kambodscha Bomber des Typs B 52 Einsätze gegen Ziele in jenem Land fliegen werden. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Ziegler, deutete an, solche Angriffe würden angeordnet, wenn die Sicherheit der amerikanischen Truppen in Südvietnam von kommunistischen Stützpunkten auf kambodschanischem Territorium aus gefährdet erscheine.