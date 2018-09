Mit diesem Artikel von Professor Kurt Ballstedt schließt die ZEIT die Diskussion über des Biedenkopf-Gutachten ab. Ballerstedt, Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschafts recht an der Universität Bonn, Mitglied der Kommission und prinzipieller Befürworter der paritätischen Mitbestimmung, nimmt in seinem Beitrag insbesondere zu dem Vorwurf einer allzu weitgehenden Kompromißbereitschaft der an der Untersuchung beteiligten Professoren Stellung. An der Diskussion beteiligten sich:

Heinz Dietrich Ortlieb: „Kein Freibrief für Anarchie“ (Nr. 18)

Günter Apel: „Rentabilität will jeder“ (Nr. 19)

Wilhelm Weber: „Ein politischer Trapezakt (Nr. 20)

Ernst-Gerhard Erdmann: „Mitbestimmung durch die Hintertür“ (Nr. 21)

Viel Lob und wenig Tadel“ habe die Mitbestimmungskommission geerntet, meinte ein Beobachter Anfang Februar dieses Jahres, also kurz nach der Veröffentlichung ihres Berichts. Inzwischen sind die kritischen Äußerungen zahlreicher und inhaltlich schärfer geworden, wie namentlich auch die Artikelserie der ZEIT erkennen läßt.

Das entspricht durchaus dem natürlichen Verlauf öffentlicher Meinungsbildung, und zwar auch insoweit, wie Mißverständnisse oder Mißdeutungen vorliegen. Die Mitglieder der Kommission können diesen Prozeß in Ruhe sich entwickeln lassen. Selbst wenn Herr Professor Weber unserem Bericht eine „geniale Mischung von Strategie und Taktik“ nachsagt (Nr. 20 der ZEIT), können wir das gelassen hinnehmen – zumal Genialität gleich bei neun Professoren auf einmal ohnehin nicht sehr wahrscheinlich ist.

Mein Diskussionsbeitrag, zu dem die Redaktion der ZEIT mich eingeladen hat, ist denn auch nicht als Gegenkritik oder als Rechtfertigung unseres Berichts gemeint. Ich möchte nur ein paar erläuternde Bemerkungen machen.

Zunächst ein Wort über den Charakter unserer Arbeit im allgemeinen. Man verkennt ihn, wenn man glaubt, die Kommissionsmitglieder hätten einen Kompromiß geschlossen. Auf andere Weise glauben freilich viele, insbesondere im Hinblick auf die scharfen Kontroversen um die Mitbestimmung, es sich nicht erklären zu können, daß wir zu einer fast völlig einheitlichen Stellungnahme gekommen sind.

Kompromisse sind legitim im Bereich gemeinsamer Aktionen. Wir aber hatten nicht zu agieren, sondern sozialwissenschaftliche Fakten zu erheben und gedankliche Zusammenhänge zu ihrer Bewertung und Ordnung zu erarbeiten.