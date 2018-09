Lockvogel Touristenmenü

An mindestens 60 Restaurants in Holland werden demnächst Schilder mit der Aufschrift tourist menu prangen. Auf Initiative des niederländischen Hotelierverbandes haben sich diese Betriebe entschlossen, im kommenden Sommer erstmals ein sogenanntes Touristenmenü anzubieten. Es soll nicht mehr als siebeneinhalb Gulden kosten und muß mindestens drei Gänge umfassen. Die holländischen Gastronomen folgen damit Vorbildern aus Italien und Frankreich, wo das Gastgewerbe schon vor mehr als zehn Jahren auf Grund staatlicher Appelle Touristenmenüs einführte.

Kein Zweifel, die durchrationalisierte Magenatzung aus Suppe, Hauptgericht und Dessert läßt sich durchaus als eine für den Gast positive Neuerung werten: so kann er zum Beispiel schon vor dem Betreten der Stätte seiner Abspeisung vorausberechnen, wie viele Scheine fremder Währung er seinem Hunger opfern muß.

Ob der Gast mit dem Touristenmenü freilich auch satt wird – das ist eine andere Frage. Gerade in Italien scheinen es manche Kochkünstler darauf anzulegen, dem hungrigen Reisenden mit dem Servieren des Billig-Angebots erst Appetit auf das „richtige“ Essen zu machen. Spaghetti als Hauptbestandteil des Touristenmenüs bedeuten hier, daß mit ihnen eigentlich erst die Vorspeise einer Normal-Mahlzeit bewältigt ist. Die besten Vorsätze brechen zusammen, wenn die Meister des Kochtopfs absichtlich die Türen ihrer Küchen offenlassen, um durch das Gastlokal die verführerischen Düfte teurer Speisen ziehen zu lassen.

Den Hauptnutzen aber ziehen wohl die Touristikbehörden aus den Speisen zu herabgesetzten Pauschalpreisen: Sie, die selbst in Osteuropa meist kaum Einfluß auf den lokalen Fremdenverkehr und seine Preisgestaltung haben, besitzen im Touristenmenü ein prächtiges Alibi-Reklamestück, das sich als Beweis für die Preisdisziplin der Fremdenverkehrswirtschaft überall eindrucksvoll herzeigen läßt. Die Herren Fremdenverkehrsminister können sicher sein, daß ihnen die landeseigenen Köche jenen Brei nicht verderben, mit dem sie in Form von Touristenmenüs solchen Touristen die Lästermäuler stopfen können, die sich über alljährlich erhöhte Preise in den Fremdenverkehrsorten aufregen. ag

