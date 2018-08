ZEIT: Sie waren innerhalb der FDP einer der Motoren einer aktiven Ostpolitik. Sind Sie heute gegen die Ostpolitik der Regierung

Dahrendorf Schon jetzt hat diese Bundesregierung ein außenpolitisches Zeichen gesetzt, das sich nicht mehr wegwischen läßt: Die Bundesrepublik kann nicht nur nach Westen, sondern auch nach Osten Politik machen. Bündnistreue und aktive Ostpolitik sind Teil eines neuen Selbstbewußtseins. Auch wenn sich manche Hürde als zu hoch erweisen sollte, um im ersten Anlauf genommen zu werden, bleibt klar: Die Suche nach neuen Wegen zur Überwindung der Blöcke und die veränderte weltpolitische Situation zwingen uns zu einer aktiven Politik nach Osten.

Ich habe keinen Ehrgeiz der politischen Originalität, aber ich nehme für mich in Anspruch, daß ich eine Politik dieser Zielrichtung von der Arbeit an der Wahlplattform der FDP bis zu meiner Rede vor der Straßburger Beratenden Versammlung am 22. April 1970 und darüber hinaus mit großer Entschiedenheit vertreten habe. Insofern ist es geradezu absurd, wenn irgend jemand vermutet, ich sei ein Gegner der aktiven Ostpolitik, wie sie die gegenwärtige Bundesregierung sucht.

Wenn Sie in der Substanz für die gegenwärtige Ostpolitik sind, halten Sie etwa deren diplomatisch-handwerklichen Vollzug für falsch? Oder fürchten Sie den parteiinternen Effekt dieser Politik in einer wieder ins Wanken geratenen FDP?

Dahrendorf: Taktische Einwände sind – fremd, möglicherweise zu fremd. Das gilt zumal für parteitaktische Argumente. Ich träume noch immer von einem Parlament, in dem zentrale politische Entscheidungen etwa auch zu Fragen der Ostpolitik quer durch die Fraktionen getroffen werden können.

Tatsächlich sind allerdings die letzten Monate durch eine eher gegenläufige Entwicklung gekennzeichnet. Es ist eine Atmosphäre entstanden, in der die subtile Diskussion der Probleme unserer Ostpolitik nicht oder kaum noch möglich ist. Man kann ja verschiedener Meinung darüber sein, ob wir zuerst mit Polen oder mit der UdSSR ein Abkommen suchen sollten; in welcher Form die deutsche Option gewährleistet werden kann; welche Art der Sicherung für Berlin erreichbar ist. Diese und andere Fragen lassen sich aber kaum noch sachlich erörtern. Vielmehr sind wir ostpolitisch in eine mißliche Schwarz-Weiß-Ära der Diskussion geraten, die hoffentlich nicht noch zu einer Schwarz-Weiß-Rot-Ära führt.

Das wirkliche Problem beim Vollzug der Ostpolitik scheint derzeit nicht die CDU-Opposition zu sein, sondern der Widerstand aus den Reihen der Freien Demokraten. Dies ist verblüffend für eine Partei, die ihren Wahlkampf mit großem Werbeaufwand unter der Devise „Anerkennung der Realitäten“ geführt hat.