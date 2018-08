Von Armin Ganser

München, an einem warmen Sommersonntag, 16 Uhr. Die Verkehrsleitzentrale der Bayerischen Landpolizei telephoniert mit den Inspektionen an den oberbayerischen Seen. Stereotype Frage: „Was machen die Ausflügler?“ Antwort vom Tegernsee: „Sitzen noch immer in den Cafes.“ Von den Grenzübergängen nach Österreich wird gemeldet: „Bis jetzt nur vereinzelt Rückkehrer. Aber in einer halben Stunde wird es losgehen!“

17 Uhr. Die große Rückflut aus den Bergen beginnt. Fast gleichzeitig sind die Wanderer und Bergsteiger mit dem Sinken der Sonne in die Täler zurückgekehrt und machen sich auf den Heimweg. Am Autobahngrenzübergang Kiefersfelden staut ein einzelner italienischer Pkw, der unbedingt kontrolliert werden muß, innerhalb von wenigen Minuten eine drei Kilometer lange Schlange. In der Verkehrsleitzentrale treffen die ersten Hiobsbotschaften ein: Auffahrunfälle bei Holzkirchen, Chaos in Landsberg an der Bodenseestraße.

Erst später, zwischen 20 und 21 Uhr, schließt sich an die zähflüssig zurückrollende Kette der Tagesausflügler eine zweite. Welle an: Jetzt beherrschen die „Zweitwohnsitz-Heimkehrer“ die Einfallstraßen, viele von ihnen kann man an Hand der Anhängerkupplung am Pkw als Wohnwagen- oder Bootsbesitzer identifizieren.

Das Heimfahren am Wochenende ist zur Erfahrungswissenschaft geworden. Der richtige Zeitpunkt hängt nicht nur von den Wochenend-Wetterverhältnissen, sondern auch von den jahreszeitlich bedingten Schwerpunkten der Wochenenderholung ab.

Was hier geschieht – und am Beispiel Münchens demonstriert wurde –, ist nur ein typischer Aspekt aus jenem Bereich, dem Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, unter den Stichworten „Naherholung“ und „Wochenendtourismus“, immer mehr Beachtung schenken. In die Diskussion, um die daraus erwachsenden Probleme, sind aber auch Verkehrsexperten, Polizei, Landesplaner, Naturschutz, Fremdenverkehrsfachleute, Politiker und kommunale Verwaltungsbeamte einbezogen.

Viel zu lange hat man den „Ausflugsverkehr“ der Städte nur unter dem Gesichtspunkt beobachtet und untersucht, wie er „verkehrsmäßig“ bewältigt werden kann. Viel zu lange haben Fremdenverkehrsgemeinden ihr Augenmerk nur auf die Dauerurlauber gerichtet und ihre Werbung vornehmlich darauf abgestellt, die „Verweildauer“ der Gäste zu steigern. Viel zu lange haben Naturschützer nur die „Zersiedelung der Landschaft“ durch Wochenendhäuser bejammert, ohne daran zu denken, daß für eine mobil gewordene Großstadtgesellschaft, die über mehr Geld und Freizeit verfügt, Erholungsgebiete geschaffen werden müssen, damit am Wochenende nicht das Chaos ausbricht. Auch die Planer in den Rathäusern haben zu lange der irrigen Vorstellung angehangen, daß innerstädtische Parks und Grünanlagen für den Wochenendbedarf ihrer Bürger ausreichend seien. Daß der „Ausflugsverkehr“ für ein weites Umland der Großstädte – nicht nur für traditionelle Wanderziele wie beispielsweise die Lüneburger Heide: oder die oberbayerischen Seen – außerordentliche wirtschaftliche Bedeutung bekommen könnte, wurde ebenfalls lange Jahre nicht beachtet.