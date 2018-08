Boz Scaggs: „Boz Scaggs“; Atlantic SD–8239, 19,– DM

In Texas ist man auf, langhaarige Rockmusiker kaum besser zu sprechen als im Amtssitz des kalifornischen Gouverneurs Ronald Reagan. Trotzdem kamen aus dem Süden der USA immer die härtesten aller Hard-rock-Musiker. Auch ist der Synkretismus verschiedener Rock-Stile nirgendwo ausgeprägter und trefflicher geglückt als in der Musik von Gruppen, die nach ihrer Emigration in die Pop-Zentren San Francisco, Muscle Shoals und Nashville populär wurden.

Das erste Solo-Album des ehemaligen Gitarristen der Steve Miller Band Boz Scaggs ist eine Art Anthologie dieser verschiedenen Stile. Es beginnt mit einer langsam gespielten Hard-rock-Komposition („I’m easy“) und schließt mit einer wundervollen Country-Nummer („Sweet Release“): eine Platte, die man als polemisches Argument gegen alle Underground-Propheten spielen könnte, wenn’s überhaupt nötig wäre.

Denn Boz Scaggs schlägt mühelos eine Brücke von den Solo-Idolen des frühen Rock ’n’ Roll zu den Kollektivimprovisationen der Neuen Rockmusik. Er ist kein „Stilist“, der – wenn das Mode würde – auch auf einer Sitar ukrainische Folklore spielen würde, sondern ein Komponist, Arrangeur und Gitarrist, der die Entwicklungsphasen und Einflüsse der Rockmusik durchaus kennt und verarbeitet hat, der nicht kopiert, sondern individuell adaptiert. Er schreibt sogar hin und wieder Rezensionen über die Platten von Rockern, die er schätzt – Rezensionen, von denen professionelle Schreiber viel lernen können.

Wer einen Eindruck von dem Allround-Genie Boz Scaggs bekommen will, der höre sich „Loan me a dime“ an, eine Komposition, die als langsamer Blues beginnt und deren Thema in kollektiver Improvisation ständig neu variiert wird, bis man schließlich meinen könnte, eine live aufgenommene Jam Session zu hören. Trotz ihrer Dauer von fast dreizehn Minuten wird diese Studionummer nie langweilig, flach oder prätentiös. Bei aller Perfektion, drückt sich hier eine Spontaneität aus, die selbst guten Rockgruppen im Studio so oft fehlt. Boz Scaggs gehört schon mit dieser Platte zu den Großen der Rock-’n’-Roll-Geschichte. Franz Schöler