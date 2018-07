Inhalt Seite 1 — Die Szene – kein Tribunal Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Tonbandtranskripten des Verhörs von Habana fand Enzensberger Denkstrukturen und Denkmechanismen, durch die ein System selbst dann überlebt, wenn es die Notwendigkeit seiner eigenen Abschaffung intellektuell und moralisch erkannt hat. Ausgelöst wird der Mechanismus durch ein materielles Interesse: das materielle Interesse der Nutznießer des Systems am Überleben des Systems. Zu solcher Lebenshaltung werden die Nutznießer befähigt durch die völlige Verschleierung ihres eigenen Interesses vor sich selber: geleistet wird die Produktion nach innen gewendeter Tarnkappen. Diesen Vorgang nennt man Ideologiebildung. Der menschliche Denkapparat hält solche Mechanismen vielfältig bereit. Leisten sollen sie Rückzüge ins logisch nicht Widerlegbare. Daher sind sie auf Logik nicht angelegt.

Enzensbergers Montage macht solche Mechanismen sichtbar und damit überwindbar. Gelingt das auch der szenischen Aufführung?

Von den zehn Verhören der Montage bringt die Co-Produktion der Städtischen Bühnen Essen und des WDR acht. Das vierte und fünfte Verhör sind weggefallen. Im Studiosaal des Festspielhauses Recklinghausen überwiegen die ganz jungen Leute; 60 Prozent Oberschüler, 40 Prozent Gewerkschaftsjugend, schätzt der Veranstalter. Die Annäherung an das Original ergibt sich von selbst: das Podium mit fragenden Siegern und befragten Besiegten, die umherrollenden Fernsehkameras, die den Vorgang live übertragen wie im April 1961 auf Cuba.

Die Frage ist: Läßt sich das unerhörte Wagnis, die unerhörte Aufklärung von damals wiederholen?

Die Fernsehkameras des WDR tragen die Aufschrift „Radio Liberatión“. Die Schauspieler der Gefangenenrollen tragen die Tarnuniformen der Invasion, zwei Schauspieler als Bewacher tragen die Uniform der Castro-Miliz. Die Schauspieler der fragenden Journalisten tragen das halbmilitärische Textil der Revolution. Vom Podium hängt das Spruchband „Patria ó Muerte“. Reproduzierende Regie (Hagen Müller-Stahl) war am Werk. Einzig Moderator Münchenhagen trägt, was in unseren Breiten zur jetzigen Jahreszeit bei jungen Leuten zu sehen ist. Münchenhagen wurde zur Rettung des Abends.

Die logischen Strukturen, die Enzensberger will, sind szenisch nicht zu vermitteln. Zu vermitteln sind sie durch Sprachmuster, durch erhellende Syntax und Dramatik. Ist diese Logik da, die Flüssigkeit der Einsicht, die intellektuelle Spannung des Nachfragens, des Bloßlegens und Lernens, des Hineinstechens in die Hohlräume der Argumentation?

Vorgespielt wird das Finden der Worte im Augenblick, die Emotion der Stunde. Gesprochen aber werden vorfabrizierte, auswendig gelernte Sätze. Ihre Struktur wird nur sichtbar, wenn sie erkennbar gemacht werden als reproduziert. Nicht gebraucht wird das Vollbluttheater, das menschliche Anteilnahme erzeugt und Einsicht verhindert. Zu vermeiden ist gerade: daß die Argumentationskette untergeht im prallen Dekor. Herzustellen ist nicht der Schein vergangener Realität, sondern die in Sprache erkennbar gewordene Struktur einer Realität, die fortdauert. Theater raus, den kühlen Gedanken rein.