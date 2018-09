Inhalt Seite 1 — Die vergewaltigten Fakten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ideologen bewegen sich gern auf geistigen Trampelpfaden. „Links- und Rechtsabweichler“ werden erbittert, bekämpft, weil sie die auf ihre Denkschemata eingeschworenen Radikalen verunsichern. Gesucht werden dagegen ideologische Leitfäden durch die komplizierte Wirklichkeit. „Die Politik des Kapitals“ von Jörg Huffschmid ist auf dem besten Wege, von der „Neuen Linken“ als kleine, handliche Ökonomie-Bibel betrachtet zu werden. Huffschmid ist Mitglied der Berliner Roten Zelle Ökonomie (Rotzök). Peter Diehl, wissenschaftlicher Assistent am Alfred-Weber-Institut für Sozial- und Staatswissenschaften (Heidelberg), setzt sich hier mit dieser Schrift, die Einblick in das Denkgebäude der Roten Zellen gibt, kritisch auseinander.

Jörg Huffschmid, Die Politik des Kapitals, Konzentration und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik, Edition Suhrkamp, Bd. 313, Frankfurt 1970.

In einem offenen Brief hat Professor Helmut Arndt seinen Rücktritt als Direktor des Instituts für Konzentrationsforschung der Freien Universität Berlin begründet (DIE ZEIT Nr. 8). Im Zusammenhang mit dem Streit um die Berücksichtigung der marxistischen Konzentrationstheorie am genannten Institut wurde häufig der Name Jörg Huffschmid genannt.

In seinem Buch hat Huffschmid der Öffentlichkeit Einblick in jenen Bereich gewährt, in dem Wissenschaft in der Absicht produziert wird, die These von der Kontinuität des kapitalistischen Klassensystems trotz umfassender Änderung seines Steuerungsmechanismus an der Entwicklung der Wirtschaft in der Bundesrepublik zu belegen. Diesen Beweis soll seine Schrift „Die Politik des Kapitals“ erbringen.

Ausgehend von einer Beschreibung der bestehenden Einkommensverteilung und der zunehmenden Konzentration von Einkommen und Vermögen in den Händen eines kleinen Teils der Bevölkerung wird die Kapital- und Betriebskonzentration im Bereich der Produktion dargestellt. Dem Nachweis der Unbrauchbarkeit der traditionellen Koordinations- und Steuerungsmechanismen zur Rechtfertigung des Kapitalismus folgt in den beiden abschließenden Kapiteln eine Darlegung der Anpassung der alten Theorie der Wirtschaftslenkung an die neuen Realitäten und Erfordernisse im Interesse der Kapitalerweiterung und der Expansionszwänge der Privatwirtschaft. Schließlich wird die praktische Wandlung der Wirtschaftspolitik im Dienste der Kapitalentfaltung aufgezeigt.

Soweit die löbliche Intention des Verfassers. Man greift mit Spannung zu seiner Schrift, die einer Mangelerscheinung auf dem Büchermarkt Abhilfe zu schaffen verspricht. Die bestehende Marktlücke hat nun Huffschmid auf seine Weise ausgefüllt; denn die Ideologiebrille mit erheblicher Unschärfe trübt seinen Blick für ökonomische Zusammenhänge und macht die skurrile Betrachtungsweise offenbar, in deren Verlauf eine Analyse angeboten wird, die sich letztlich nur als Bestätigung einer vorgefaßten Meinung entlarvt. In der Substanz der Erkenntnis geht das Buch nicht über das hinaus, was seit Jahren die kontroverse Diskussion bestimmt und damit ohnehin als bekannt vorausgesetzt werden darf.

Es ist eine Analyse, die von der Polarisierung lebt und Beweise erbringt, die zuvor hineindefiniert wurden. So definiert sich Klassengesellschaft bei Huffschmid einfach als die Herrschaft des Menschen über den Menschen (in der klassenlosen Gesellschaft soll es bekanntlich umgekehrt sein); Wettbewerb „ist das einer bestimmten historischen Epoche optimal angepaßte Instrument der Ausbeutung im Dienste des Kapitalismus“. Die Konzertierte Aktion wird dargestellt als „ein theoretisches Konzept, das nur in einer weitgehend konzentrierten und vermachteten Wirtschaft und nur zugunsten der Monopole, Oligopole und organisierten Gruppen realisiert werden kann“. Die freiheitliche Grundordnung präformiert wirtschaftspolitische Entscheidungen „immer zugunsten der Kapitalexpansion und -rentabilität“.