München

Schon wird davon gesprochen, daß ebenso wie Karlsruhe auch München der SPD verlorengehen könne.“ Dieser Satz steht in einer Erklärung jenes Mannes, der vor vier Jahren mit sensationellen 78 Prozent in München gewählt wurde – Oberbürgermeister Dr. Vogel, SPD. Die Vogelsche Schwarzmalerei ist zwar wahltaktisch eingefärbt, aber keineswegs völlig aus der Luft gegriffen. Denn ein offenbar kleiner Kreis von Jungsozialisten und Vorstandsmitgliedern der Münchner SPD, die persönliche Divergenzen mit dem Rathausestablishment austragen oder ein paar forschen Jusos imponieren wollen, sind auf dem besten Weg, das Unmögliche möglich zu machen.

Seitdem Hans-Jochen Vogel, zunächst hartnäckig immer wieder von einem Zeitungsmann in Interviews bedrängt und daraufhin von den eigenen Leuten voreilig auf die Entscheidung festgenagelt wurde, in zwei Jahren nicht mehr für den Oberbürgermeistersessel zu kandidieren, sondern auf die Bühne der Landespolitik zu steigen, liefern sich die Münchner Sozialdemokraten einen kleinkarierten Machtkampf (siehe ZEIT vom 22. Mai 1970), der sich zu einem öffentlichen Harakiri auswächst.

Das Fußvolk der Partei sieht diesem Treiben ratlos zu. Die rund 11 000 Mitglieder fanden in den letzten Tagen zwei Schreiben in ihren Briefkästen. Das vom Donnerstag vergangener Woche endete mit der Aufforderung: „Kämpft für den freiheitlichen und demokratischen Sozialismus“ und trug 16 Namen, darunter den des Altministerpräsidenten Hoegner, des ehemaligen Parteivorsitzenden Waldemar von Knoeringen und einiger lokaler Gewerkschaftsbosse. In scharfer Formulierung erfuhren die „lieben Genossinnen und Genossen“, daß jetzt die ganze Münchner SPD-Arbeit „von einer kleinen Gruppe pseudorevolutionärer Scharfmacher aufs Spiel gesetzt“ werde. „Planmäßig bemühen sie sich, die Partei in ihre Hand zu bekommen und ihren Zielen dienstbar zu machen. Mit endlosen Geschäftsordnungsdebatten, wahltaktischen Absprachen und stundenlangen Personaldiskussionen versuchen sie die Mitglieder zu ermüden und einzuschüchtern, um ihre Kandidaten durchzusetzen. Neuerdings diffamieren diese Scharfmacher sogar andere Genossinnen und Genossen als Faschistenhelfer.“ Drastischer Lagebericht: „Die Partei bietet ein Bild der Zerrissenheit und der Zerfleischung.“

Bis zum 15. Juni werden in den Sektionen und Kreisverbänden die Delegierten für den nächsten Unterbezirksparteitag gewählt. Die 16 prominenten Rundbriefschreiber („Nicht alle fanden den Wortlaut ideal, haben ihn aber dann doch gebilligt“, sagt einer) hatten offenbar Anlaß zu der Vermutung, daß so mancher Genosse „versehentlich“ keine schriftliche Einladung erhält und mahnten deshalb: „Laßt euch nicht einschüchtern. Harrt bis zum Ende der Wahlen und der Versammlung aus. Tretet allen Manipulationen und Winkelzügen entgegen.“ Und damit man ihre alarmierende Kunde nicht als Aufschrei der Ur-Opas deklarieren möge, fügten sie hinzu: „Wir bitten auch die jüngeren Mitglieder unserer Partei zu prüfen, wen sie eigentlich unterstützen. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen den Generationen, sondern um die Zerstörung unserer Partei durch böswillige Kräfte.“

Der Brief der Sechzehn war eindeutig auch gegen den Münchner Parteivorstand gerichtet, der „diesem Treiben bisher nicht gewehrt“ habe. Flugs war drei Tage später die dreiseitige Replik des Vorstands in den Briefkästen. Sie wiederum enthielt den Vorwurf, die Sechzehn hätten „von neuem den Streit geschürt und Unruhe und vor allem Verwirrung in der Mitgliedschaft“ gestiftet.

Die Reaktion unter der Mitgliedschaft war unterschiedlich. Teils wurde der Brief der Sechzehn auf den SPD-Versammlungen der vergangenen Tage „aufs Schärfste“ kritisiert, teils erhielt der Vogel-Flügel sogar von Jusos Schützenhilfe, teils rafften sich die Veteranen auf und wählten demonstrativ nur ältere Jahrgänge.