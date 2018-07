Von Barbara Kurtowska

Der gewaltige Lärm, den der Wecker mir um 6 Uhr morgens in die Ohren stößt, bringt mich auf die Füße. Wenig später rase ich im Laufschritt zur S-Bahn: Bloß, behüte Gott, sich nicht verspäten! Obwohl – selbst wenn es passiert – kaum jemand darüber eine Bemerkung machen wird.

Dort, von wo ich vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen bin, war es in dieser Hinsicht anders: Man mußte sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, die fünf Minuten nach Arbeitsbeginn, von einer Sekretärin der Personalabteilung abgeholt, auf dem Schreibtisch des Direktors landete, bei dem der Verspätete sich nachher lange entschuldigen mußte. (Es sei denn, daß ein Kollege den Namen bereits eingeschrieben hatte.)

Hier, in meiner Hamburger Firma, in der ich seit einem Jahr arbeite, gibt es überhaupt keine Personalabteilung. Wenn jemand sich verspätet, muß er nach Feierabend länger bleiben, um die fehlenden Minuten abzuarbeiten. Aber das braucht niemand ihm zu befehlen, es ist ganz selbstverständlich: Der Arbeitgeber bezahlt für 44 Stunden Arbeit in der Woche, jede Stunde hat 60 Minuten, und jede Minute muß von guter, schneller, tüchtiger Arbeit ausgefüllt sein. Wenn nicht, wird einem kurzerhand gekündigt. Ganz einfach.

Das war mir von Anfang an klar. Überraschend aber war für mich etwas ganz anderes: Wenn ich um acht Uhr morgens, nach der langen Fahrt in der wie ein Heringsfaß überfüllten S-Bahn schon etwas müde, in meiner Firma lande, sitzen die meisten meiner Arbeitskollegen bereits an ihren Plätzen, und zwar mit einem Gesichtsausdruck, als ob sie die ganze Nacht hindurch voller Sehnsucht auf diesen glücklichen Moment des Arbeitsbeginns gewartet haben. Das heißt: hier genügt es nicht, tüchtig und gewissenhaft zu arbeiten, sondern man muß auch ständig Eifer und Opferbereitschaft demonstrieren.

In dem Land, aus dem ich komme, hieß das: sozialistisches Engagement. Ohne das werden wir den Sozialismus nicht aufbauen können – wurde von „oben“ verkündigt. Und es wurde verlangt, daß die Werktätigen, der Arbeit zuliebe, auf ihr privates Leben weitgehend verzichteten. Dieser Wunsch der Obrigkeit wurde jedoch nur in ganz seltenen Fällen beachtet; „unten“ war das „sozialistische Engagement“ Thema von zahllosen Witzen.

Hier hingegen werden über die Arbeit und über alles, was mit ihr verbunden ist, keine Witze gemacht; Arbeit ist eine ernste Angelegenheit. „Macht Ihnen die Arbeit Spaß?“ – fragten mich anfangs meine neuen Kollegen. „Und Ihnen?“ – pflegte ich, etwas ausweichend, zu antworten. Das aber war keine richtige Antwort, wie man mir eindeutig zu verstehen gab. Der Neue soll eigentlich überhaupt keine Fragen stellen, er soll bloß den Sachverhalt akzeptieren und Begeisterung an den Tag legen.