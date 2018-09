Inhalt Seite 1 — Magier des Geldes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Auf seinem Schreibtisch stand eingerahmt ein Kalenderspruch: "Gottes sind Wogen und Wind / Segel aber und Steuer / daß Ihr den Hafen gewinnt / sind Euer," Hjalmar Schacht, einer der großen Bankiers unseres Zeitalters, der im Alter von 93 Jahren aus dem Leben gerissen wurde, hat diesen Spruch allzeit beherzigt. Er war ein trick- und listenreicher Steuermann, hart, schlau und erfahren genug, um zu ahnen, wann es Zeit sei, den rettenden Hafen aufzusuchen und auf besseres Wetter zu warten.

Dieser Musterschüler des Hamburger Johanneums, der sich schon als Abiturient zu Höherem berufen fühlte, der ebensogut Arzt oder Literaturprofessor oder auch Journalist hätte werden können – er wurde zum Musterexemplar des modernen Technokraten, bei dem sich häufig glänzende intellektuelle Fähigkeiten mit grenzenloser politischer Naivität paaren. Schacht hat das "non olet" des Geldverdienens unbekümmert auf die Politik übertragen; er diente Ebert so gut wie Hitler, obschon ihm beide politisch nicht lagen. Auch nach dem Kriege war er nie wählerisch, wenn sein Rat gefragt wurde: ob von Nasser oder Mossadequ, ob von Sukarno oder Ben Bella. Die Sache ging ihm über alles; "Wenn ich Deutschland wieder groß machen will, würde ich mich mit dem Teufel verbinden, ganz egal, ob er Thälmann heißt oder Hitler, völlig egal!" (So noch Anfang 1970.) Er verstand sein Handwerk so gut, daß ihm weltweit der Ruf vorausging, er sei ein "Magier des Geldes", ein Alleskönner. Über dem "Wirtschaftswunder", das Ludwig Erhard zugeschrieben wurde, haben die Deutschen allzu rasch die beiden Wirtschaftswunder vergessen, die mit dem Namen Hjalmar Schacht unauflöslich verknüpft sind: einmal nach der Inflation der zwanziger Jahre, sodann nach der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren. Liberale Parteipropagandisten haben ihm zu Unrecht die Vaterschaft der "Rentenmark" angehängt, aber unbestritten bleibt ihm der Ruhm, daß er als Reichsbankpräsident jahrelang die Reichsmark stabil gehalten und Millionen von Arbeitslosen durch seine unkonventionellen Methoden der Kreditschöpfung wieder zu Arbeit und Brot verholfen hat.

Doch diesen Ruhm wollte ihm nach 1945 niemand mehr abkaufen. Journalisten und Politiker bedachten ihn mit Hohn und Spott, wenn er sich zu Wort meldete und eifernd und streitlustig wie eh und je gegen die "schleichende Inflation", gegen die Aufwertung, gegen die Invasion der Gastarbeiter Sturm lief. Es hat seine Eitelkeit gekränkt, seinen Stolz verletzt, daß so mancher Weggefährte, Schüler und Nachfolger des einstigen Währungshüters und Wirtschaftsministers ihn nicht mehr kennen wollte.

Mag ihn der Nürnberger Gerichtshof freigesprochen, mag ihn Hitler ins Konzentrationslager gesteckt haben, mag das Hilfswerk 20. Juli einen Kranz an seinem Grabe niederlegen – für viele Deutsche, vornehmlich der älteren Generation, bleibt Schacht "der Mann, der Hitler finanzierte". Lieber hätte er gehört, daß er es doch gewesen sei, der 1923 wie 1933 den Bolschewismus vom deutschen Volke ferngehalten habe.

Antibolschewismus, Antikommunismus – ohne dieses Schlüsselwort ist der politische Werdegang Schachts nicht zu verstehen. Noch fünfzig Jahre danach plagte ihn, wie so viele Söhne aus gutbürgerlichem Hause, das Trauma der Novemberrevolution von 1918. Die Furcht vor dem Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung, die Existenz und Wohlstand des Großbürgertums garantierte, trieb Schacht wider Willen auf das Feld der von ihm verachteten Partei- und Parlamentspolitik.

Republikaner ist er nie gewesen, und wiewohl er sich einen Demokraten von Geburt nannte, hat er einer demokratischen Staatsform mit wechselnden parlamentarischen Mehrheiten nie etwas abgewinnen können. So erschreckte ihn auch nicht der Gedanke, sich mit den Feinden der Weimarer Republik zu verbünden, einem Hitler in den Sattel zu helfen und ihn beim Bürgertum hoffähig zu machen. Ihm am wenigsten konnten Bedenken kommen, als Hitlers Paladin Hermann Göring den Industriellen die Millionen für den Wahlkampf im März 1933 mit der Zusage abluchste, diese Wahl sei "die letzte sicherlich innerhalb von zehn Jahren, voraussichtlich aber in hundert Jahren". Schacht verwaltete das Geld und fand nichts Anrüchiges dabei: "...kann ich ja für jeden Kunden machen!"