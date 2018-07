Inhalt Seite 1 — Opfer eines Politbüro-Systems Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Hermann Flach

In Frankfurt kann man es immer noch nicht fassen. Jürgen Tern, der über ein Jahrzehnt lang die Linie der Frankfurter Allgemeinen – „Zeitung für Deutschland“ – mit seinen Leitartikeln zu den wichtigen politischen Fragen der Zeit bestimmt hat und einer ihrer Herausgeber war, wurde wenige Tage vor seinem 61. Geburtstag von einer Stunde auf die andere gefeuert wie ein kleiner Buchhalter, bei dem man zwar Unregelmäßigkeiten vermutet, es aber zur fristlosen Entlassung nicht ganz reicht. „Sie haben Anspruch auf die vollen Bezüge bis zum 31. Dezember 1970“, heißt es lapidar in dem Kündigungsschreiben.

Der publizistisch wichtigste Mann an der Spitze eines Blattes, das bisher auf sein Renommee besonderen Wert legte, sitzt seitdem ziemlich einsam in seiner Frankfurter Wohnung und muß seinen Anwalt bemühen, um festzustellen, wie es wohl mit Abfindung und Pension steht. Gleichzeitig sinnt er darüber nach, welch kapitaler Fehler es war, das Vertragsverhältnis mit dem Verlag mehr auf Treu und Glauben denn auf penible Aufzeichnung der Rechte, Pflichten und Kündigungsfristen zu gründen.

Terns Fall ist in mehrfacher Hinsicht exemplarisch. Er steht einmal für jene vielen leitenden Angestellten in der Wirtschaft, die Jahr für Jahr praktisch unternehmerische Funktionen wahrnehmen, deren Rechte und Sicherungen aber mehr auf Handschlag und Vertrauen als auf bindende Absprachen und präzise Verträge aufgebaut sind. Er ist zum anderen der interessanteste Beitrag zum gegenwärtig so aktuellen Thema innere, Pressefreiheit, weil er lehrt, daß allein die Personalhoheit entscheidet. Ohne ein Mindestmaß an personeller Mitbestimmung der Redakteure sind die schönsten Gewissensklauseln für Journalisten, Einzelweisungsverbote für Verleger, Rechte von Redaktionsräten und was sonst noch alles in Redaktionsstatuten, Tarifvereinbarungen und Pressegesetzen vorgesehen sein mag, kaum das Papier wert, auf dem sie geschrieben werden. Schließlich zeigt der Fall Tern, daß selbst eine Stiftung als mehrheitlicher Träger eines Zeitungsverlages wenig nützt, wenn sie nicht so konstruiert ist, daß die Unabhängigkeit der Redaktion wirklich gewährleistet wird.

Für den braven Leser stellt sich die Frankfurter Allgemeine so dar, als hätte der Verlag die politische, publizistische und wirtschaftspolitische Leitung des Blattes einem Gremium von Herausgebern anvertraut, die in voller Unabhängigkeit ihres Amtes walten. In Wahrheit sind diese Herausgeber so wenig gesichert, daß sie am Ende abhängiger sind als mancher kleine Redakteur in einem Provinzverlag.

Unmöglich erscheint schon das für westliche Verhältnisse nahezu einmalige Politbüro-System, nach dem die Mehrheit eines Entscheidungsgremiums die Minderheit quasi eliminieren kann. Man stelle sich einmal vor, in einem Rundfunkrat, einem Parteivorstand, einem Verbandspräsidium oder einem Aufsichtsrat könnte eine irgendwie zustande gekommene Mehrheit die unbequeme Minderheit einfach ausschließen. So kommen dann jene Opportunitätsmehrheiten zustande, bei denen es zur Überlebenskunst wird, sich rechtzeitig auf die stärkere Seite zu schlagen.

„In eigener Sache“ verweist die FAZ, der die öffentliche Kritik an ihrem Verhalten in Sachen Tern allmählich an die Nieren geht, auf den zwischen Verlag und Herausgebern geschlossenen Vertrag. Danach dürfen Einstellungen, Entlassungen und Vertragsänderungen von Herausgebern, Redakteuren und Redaktionsangestellten nicht gegen den Widerspruch der Mehrheit der Herausgeber vorgenommen werden. Die Regelung ist brauchbar, soweit sie Redakteure und Redaktionsangestellte betrifft. Sie ist unmöglich, soweit sie die Herausgeber selbst erfaßt. Bei sechs Herausgebern müssen vier widersprechen, wenn einer gefeuert werden soll. Im Fall Tern gab es keine Mehrheit für und keine Mehrheit gegen ihn. Drei Zu drei genügte, um ihn seiner Position zu berauben. Voraussetzung der Unabhängigkeit in einem Entscheidungsgremium ist doch aber ganz selbstverständlich, daß seine Mitglieder entweder für eine zeitlich festgelegte Wahlperiode oder auf Lebenszeit (bis zur Pensionierung) unabsetzbar sind, wenn sie nicht die sprichwörtlichen silbernen Löffel stehlen. Schon für das Klima der Zusammenarbeit dürfte es unerträglich sein, wenn die Mitglieder eines zu ständiger Diskussion und Entscheidung aufgerufenen Kollegialorgans wachsam darauf achten müssen, keine Mehrheitsbildungen zu begünstigen, deren Opfer sie selbst werden können.