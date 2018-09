Die Reform des Steuersystems gehört zu den wichtigsten Aufgaben dieser Regierung. Sie darf nicht durch übertriebene Forderungen gefährdet werden

Reformer haben es immer schwer. Selbst dann, wenn sie mit der erklärten Absicht ans Werk gehen, offenkundige und ärgerliche Mißstände zu beseitigen, machen sie sich Feinde. Kein Wunder, denn jeder Mißstand hat auch seine Nutznießer.

Um so wichtiger ist es, sich auch genügend Freunde zu erwerben, die den notwendigen Rückhalt geben. Das gelingt aber nur, wenn einmal die Ziele der Reform klar definiert werden und wenn man zum anderen dann auch zu seinem Wort steht.

Das gilt in besonderem Maße für die geplante Steuerreform. Bundesfinanzminister Alex Möller und sein speziell für diese Aufgabe auf Zeit engagierter Staatssekretär Professor Heinz Haller wollen sie noch in dieser Legislaturperiode verwirklichen – zumindest in ihren wesentlichen Teilen.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, ihnen schwere Wochen und Monate zu prophezeien. Gerade um dieses Reformwerk wird es zu erbitterten Auseinandersetzungen kommen – vielleicht zu den härtesten Interessenkämpfen, die wir in der Bundesrepublik je erlebt haben.

Bei dem geplanten Umbau des Steuersystems werden unvermeidlich handfeste wirtschaftliche Interessen berührt. Ob Unternehmer oder Arbeitnehmer, Kapitalist oder kleiner Lohnsteuerzahler – jeder, der sich in der Bundesrepublik wirtschaftlich betätigt, wird in der einen oder anderen Form von der Neuordnung des öffentlichen Abgabewesens betroffen – mancher vielleicht sehr schmerzlich.

Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, daß eine gründliche Rodung im deutschen Steuerdschungel schon seit langem überfällig ist. Unser Steuersystem ist auf der einen Seite – dem deutschen Drang nach Gründlichkeit entsprechend – überperfektioniert, auf der anderen Seite unübersichtlich und widersprüchlich. Die Berücksichtigung zahlreicher Gruppenwünsche und ein heilloses Nebeneinander fiskalischer, sozialer und wirtschaftspolitischer Zielsetzungen haben es von Jahr zu Jahr komplizierter werden lassen.