Von Hans Otto Eglau

Die Brüder Günter und Michael Herz, 29 und 26, Chefs der Hamburger Firma Tchibo Frisch-Röst-Kaffee Max Herz, freuten sich über den größten Erfolg ihrer jungen Unternehmerkarriere. Doch ihre Freude vewandelte sich urplötzlich in bittere Enttäuschung.

Dabei hatten die beiden Kaffeeröster scheinbar alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, um die Herrschaft über eine der renommiertesten deutschen Handelsfirmen an sich zu reißen: die Lebensmittel-Filialfirma Kaiser’s Kaffee AG in Viersen, die im letzten Geschäftsjahr mit 733 Millionen Mark mehr umsetzte als Tchibo selbst, (reichlich 600 Millionen Mark). Just in dem Augenblick, als die Herz-Brüder nach der Kaiser-Majorität greifen wollten, schnappte ihnen ein stiller Beobachter der geheimen Transaktion den fetten Bissen vor der Nase weg: der Baseler Manager Dr. Walter H. Vock, Generalbevollmächtigter der von den Kaiser-Erben gehaltenen Schweizer Holding Kaiser-Finanz-GmbH.

Sogar Trujillo

In einer dürren Zehnzeilenmeldung für die Presse faßte Vock vor einigen Wochen das Ergebnis seiner unerwarteten Familienintervention zusammen: „Mit der Konzentration des Aktienkapitals sind die Voraussetzungen für eine weitere dynamische Entwicklung des Unternehmens gegeben.“

Branchenkennern wollte indes die Version von der wiederhergestellten Familienherrschaft nicht glaubhaft erscheinen. Die in Viersen zuletzt nur noch als Minderheitsaktionär beteiligte, in mehrere Zweige aufgesplitterte Kaiser-Sippe (Anteil an der AG: 46 Prozent) sei – so argwöhnten sie – wohl kaum noch in der Lage gewesen, den Kaufpreis für die Aktienmajorität aufzubringen: 55 Millionen. Gerüchte machten die Runde, wonach Vock die Mehrheit nur zurückerworben habe, um Kaiser’s Kaffee zu hundert Prozent an einen Dritten weiterzuveräußern. Hinter vorgehaltener Hand wurden Nestlé und Tengelmann, der amerikanische Backwarenriese Nabisco und sogar der aus der Dominikanischen Republik vertriebene Diktatorenclan der Trujillos als Käufer genannt.

Lebhafter war es um die Filialkette am idyllischen Niederrhein erstmalig vor drei Jahren geworden, als sich die Familie Kaiser entschloß, dem Industriellen Willi Maurer eine Schachtelbeteiligung an ihrem Unternehmen einzuräumen und damit auf die dominierende Rolle des Mehrheitsaktionärs zu verzichten. Maurer hatte 1965 die von ihm aufgebaute Waschmittelfabrik Rei in Boppard am Rhein an den amerikanischen Weißmacher-Riesen Procter & Gamble verkauft. Mit dem Erlös kaufte sich Maurer in mehrere Firmen ein, so in die Berliner Likördestille Mampe, in die Bad Salziger Pharmazeutik-Firma Herz-Punkt und in die Hamburger Reederei Robert Bornhofen. Bei Kaiser’s beteiligte sich der ehemalige Waschmittelfabrikant über seine in Luzern eingetragene Firma Isla GmbH mit über 25 Prozent.