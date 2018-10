Weltpolitisch gesehen sei der Balkan heute in gewissem Sinne ein Machtvakuum – mit dieser Beobachtung nennt Meier, der langjährige Osteuropa-Korrespondent der "Neuen Zürcher Zeitung", einen der wichtigsten und am wenigsten beachteten Gründe für das Entstehen und die Entwicklungsmöglichkeiten eines neuen Nationalismus (vorwiegend unter kommunistischen Vorzeichen) in dieser Region Europas:

Viktor E. Meier: "Neuer Nationalismus in Südosteuropa"; (in: Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik); C. W. Leske Verlag, Opladen 1968; 154 S., 6,80 DM.

Der Verfasser, der ohne größeren Quellenapparat aus dem Vollen seiner Kenntnisse schöpft, macht die Konturen dieses Nationalismus deutlich, indem er die verschiedenen Phasen der Nachkriegsgeschichte der einzelnen Balkanländer nicht in allen Details, sondern in ihren typischen, auch für die weitere Zukunft entscheidenden Linien nachzeichnet; dabei werden auch die Türkei und Griechenland (wo Meier einige Zeit zubrachte) nicht ausgeklammert, sondern in ihrer Entwicklung zum nichtkommunistischen Nationalismus gezeigt.

Der Zerfall der Türkenherrschaft Ende des letzten Jahrhunderts und später auch der k. u. k. Donaumonarchie ließ jenes Machtvakuum entstehen, das nach dem Ersten Weltkrieg weder durch Balkanpakt noch durch "Kleine Entente" gefüllt wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg nur scheinbar durch die Gegenwart sowjetrussischer Großmacht beseitigt wurde. Meiers Studie läßt erkennen, warum auch der Gewinn eines neuen nationalen Selbstbewußtseins und die verschiedenartigen Versuche, sich von übernationalen Blöcken zu lösen, keine neue Gemeinsamkeit dieser Länder entstehen läßt, sondern alte Konflikte, zumal Minderheitenprobleme oder etwa die leidige mazedonische Frage reaktiviert hat.

"Nationalstaatliche Ordnung hat dem Balkanraum nie innere Stabilität bringen können", schreibt Meier und empfiehlt als Ausweg die größere europäische Gemeinschaft. Ob jedoch dieser Weg gangbar ist, hängt von Faktoren ab, die Meier nicht weiter untersucht: ob die Wandlungen im europäischen Kommunismus wirkliche Evolution zulassen und nicht in einen Fäulnisprozeß übergehen, der für Südosteuropa besonders gefährlich werden könnte, ob also die Klammer ideologischer und kultureller Gemeinsamkeit doch fest genug bleibt, um die Re-Balkanisierung des Balkans zu verhindern und zugleich locker genug wird, um eigene nationale Entwicklungen zu fördern, die nicht in der Sackgasse des Nationalismus enden.

Hansjakob Stehle