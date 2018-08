Inhalt Seite 1 — O schöne Harmonie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur so können sie Profil gewinnen – Hoffmeisters und Schmiedings „Aspekte“. Statt der Readers-Digest-Pröbchen aus dem Raum der Kultur, ein bißchen Pop und auch ein bißchen Politik, Neues von Palitzsch und Neues von Handke, statt der vertrauten Mischung, zusammengesetzt aus minimal art und modernem Ballett, aus aleatorischer Musik und underground-Filmen, so ergiebig im einzelnen, so unverbindlich im ganzen: belletristische Scheiße, wie Marx das genannt hat, statt des Potpourris der Künstchen und Spielchen beschränkte man sich auf ein einziges Thema – und das hatte es in sich.

An Hand von vier zeitgenössischen Stücken, Grassens „Davor“, Weissens „Trotzki im Exil“, Hochhuths „Guerillas“ und Enzensbergers „Verhör von Habana“, suchte man eine neue Form des Theaters, das politische Bekenntnisdrama, zu analysieren. (In Wahrheit ist sie nicht neu, diese Form: Weiss identifizierte sich auch schon mit Marat und de Sade, Kipphardt mit Oppenheimer, Hochhuth mit Ricardo aus dem „Stellvertreter“. Auch das sogenannte Dokumentartheater hatte immer Bekenntnischarakter.)

Die Bühne als Katheder und Kanzel, gut lessingsch also, das Schauspiel als Predigt, der Autor als Redner, der in dramatischem Spiel und Widerspiel die eigene Position verdeutlichen, hier eine Lanze für den Revisionismus brechen, dort den Demokratisierungsprozeß innerhalb des Sozialismus fördern, drüben den coup d’état und hüben die Revolution als Verwandlungs- und Verbesserungsmechanismus anpreisen möchte.

Welch ein Material! Szenenausschnitte, Interviews mit Enzensberger, Hochhuth und Weiss (sehr vernünftig, daß man Teile eines älteren Gesprächs wieder aufgriff), Thesen und Gegenthesen in hartem Kontrast – das schrie geradezu nach pointierten Vergleichen, das mußte zugespitzt, mußte in aller Konsequenz sichtbar gemacht werden. Wo aber Verschärfung am Platz gewesen wäre, Nachweis des Unvereinbaren (Enzensbergers und Hochhuths Thesen, den Aufstand von oben und unten angehend, auf dem Frankfurter Notstandskongreß), da ebnete Schmieding das Gegensätzliche ein, harmonisierte, wo es nur ging, pries Grass und seinen kleinen Heinemannschen Schritt und pries auch Galbraiths These von der großen Utopie, die, wolle man sich nicht nur über die Postzustellung verständigen, notwendig sei; er verabschiedete Hochhuths Putschistenstück mit der gleichen Bonhomie wie Enzensbergers durchaus revolutionäre Etüde – kurzum, ihm paßte alles zu allem; Selbst Rosa Luxemburg, die Revisionistin, mir verschlug es den Atem, paßte zum Revisionisten Eduard Bernstein.

So ganz ohne Kenntnis und ganz ohne eigenen Standpunkt geht es offenbar doch nicht. Nicken allein ist zuwenig – man muß auch opponieren, nachfassen und den advocatus diaboli spielen, muß die Hebammenpraktik beherrschen, die kleinen harten Griffe, die notwendig sind, wenn die Wahrheit ans Licht will. Also her mit Lenins Revolutionsdefinition, wenn es Enzensberger beim Wort zu nehmen gilt, her mit Dürrenmatts Thesen aus den „Theaterproblemen“, wenn Hochhuth die großen Männer beschwört, die Hegelschen Geschäftsführer des Weltgeistes, die da Geschichte machen über die Kleinen hinweg. Heute erledigen Kreons Sekretäre den Fall Antigone: Was sagt Hochhuth dazu? Ist er klug? Zitiert Trotzki: Ohne Lenin kein roter Oktober? Zieht er den Kopf aus der Schlinge: Der große Einzelne als Produkt und Produzent der Gesellschaft, wie jeder andere Einzelne auch, aber zugleich ein Individuum, in dessen Zeichen die Welt des Menschen konkret wird? Nur immer nschgefaßt! Her mit den Gorzschen Thesen über die Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus, her mit der Theorie vom revolutionären Reformismus italienischer Art, wenn Eizensberger nur die eine, der Regeneration des Bestehenden dienliche Seite des Reformismus betont! (Und die Lehre vom friedlichen Stufenweg, das Eine und Kleine getan, das Zweite und Große nie aus den Augen verloren – wo bleibt die?)

Vom Bekenntnistheater sprechend, dürfte der Moderator ein Bekenntnis nicht scheuen: Schließlich ist es eins, über indische Fliegenart, und ein anderes, über Möglichkeiten zur Beförderung einer Gesellschaftsordnung zu reden, die menschlicher sein sollte, als sie jetzt ist. Das heißt nicht: Akklamation und blinde Verdammung. Das kann auch heißen: fragend und opponierend die Autoren zu zwingen, ihre Position zu begründen. (Mitsamt den sich aus ihr ergebenden Folgen.) Es kann heißen: Widersprüche zu zeigen, Aporien sichtbar zu machen und so eine Entscheidung des Betrachters am Bildschirm zu provozieren.