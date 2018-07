Die Entführung der deutschen Botschafter Spreti und Holleben hat die deutsche Öffentlichkeit nicht nur empört, sondern – zumindest in ihrem nachdenklich en Teil – vielfach auch ratlos werden lassen. Auf Fragen nach der Ursache meinen die einen, schuld seien die brutalen Methoden lateinamerikanischer Militärdiktaturen, die zu derart inhumanen Gegenschlägen verführen, während andere glauben, daß die wirtschaftliche Bedeutung der Bundesrepublik für viele Länder Lateinamerikas gerade einen deutschen Diplomaten zu einem besonders wertvollen Faustpfand macht.

Aber diese Erklärungen treffen nur den Vordergrund. Denn die Entführung eines Diplomaten ist in Lateinamerika längst kein außergewöhnlicher Exzeß mehr, begangen von grausamen und rücksichtslosen Gruppen oder Einzelgängern, sondern sie gehört zum politischen Alltag der Auseinandersetzung, die diesen Kontinent von Mexiko bis Argentinien erfaßt hat. Und die Alternative liegt auch nicht, wie politische Märchenbücher und gewisse Zeitungen es so gerne darstellen, zwischen „bösen Kommunisten“ und „guten Demokraten“, zwischen „frommen Bürgern“ und „atheistischen Revolutionären“. Sondern die Kirche und ihre Geistlichen, Bischöfe und Priester haben – zur Verwirrung vieler europäischer Beobachter – für die Revolution Partei ergriffen.

Einer der führenden Revolutionäre aus den Reihen der lateinamerikanischen Geistlichen ist Haider Câmara, Erzbischof von Recife in Nordostbrasilien. Der streitbare Priester, den seine Anhänger „Bischof der Armen“, seine Gegner einen „Kommunisten“ nennen, lebt und arbeitet in einem der ärgsten Hungergebiete des Kontinents. Im Nordosten Brasiliens verhungern noch heute jedes Jahr Tausende von Menschen, während sich die Masse des Landes in den Händen von ein paar Dutzend Millionären befindet.

Cämara predigt nicht nur seit Jahren von der Kanzel wie vom Podium eine radikale soziale Reform, er kritisiert gleichzeitig immer schärfer die reaktionäre Haltung der brasilianischen Militärregierung. Trüge er nicht das Gewand des Bischofs, säße er mit Sicherheit längst im Gefängnis. Und Kenner der brasilianischen Verhältnisse fragen sich, wie lange es den Verfechter so revolutionärer Thesen noch schützt.

Der streitbare Erzbischof war in der Bundesrepublik nur wenig bekannt, ehe jetzt die Herder-Bücherei einige Thesen aus Reden, Referaten und Predigten veröffentlichte:

Die Äußerungen des Geistlichen, der seinen Bischofspalast in Recife mit einer bescheidenen Dreizimmerwohnung vertauscht hat, sind für den europäischen Leser erhellend, weil sie den Zusammenhang zwischen den Vorgängen in Brasilien und Lateinamerika einerseits und dem Verhalten der Vereinigten Staaten und Europas andererseits bloßlegen. Nach Ansicht Câmaras steht die Welt heute an einem Scheideweg ihrer Geschichte. Eine Chance zu überleben habe sie nur, wenn die reichen Staaten der Erde sich umgehend entschließen, die „schlimmste aller Waffen, die Bombe des Elends“, zu entschärfen. Täten sie das nicht, seien nicht nur die armen, sondern auch die reichen Länder verloren.