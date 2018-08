Inhalt Seite 1 — Gegen karitative Handlangerdienste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das „Aktionszentrum Süd“ der Ersatzdienstler rief seine politisch Engagierwilligen aus Pflegeheimen und Krankenhäusern zu einer viertägigen Regionalkonferenz. Der DGB als Mitveranstalter zahlte den 40 Teilnehmern Kost und Logis in der Jugendherberge auf dem Esslinger Zollberg.

Unter schattigen Bäumen formulierte Uli Röhm, einer der beiden Bundesvorsitzenden des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer, gleich zu Beginn der Tagung eine Anzeige gegen Bundesminister Arendt. Bundesbeauftragter für den Zivilen Ersatzdienst, Hans Iven war – trotz wiederholter Dementis des ehemaligen Erlasses, politische Post an Ersatzdienstleistende seien seinem Amt zuzuleiten – in den Besitz eines Briefes gelangt, der nicht an ihn adressiert war. Die Anschrift lautete: An das Redaktionskollektiv „Roter Ersatzdienst – Heidelberg“, Absender das Aktionszentrum Süd, gezeichnet Uli Röhm. Iven verinnerlichte den Inhalt – Bitte um Informationsmaterial und Einladung zur Esslinger Tagung – zum Zwecke einer unfreundlichen Geste. Er zog eine Kopie des Briefes, der gar nicht an ihn gerichtet war, und schickte sie an den DGB. Der Keil war gespitzt, traf aber vorbei. Offenbar war es Iven entfallen, daß der DGB erklärter Mitveranstalter der Tagung war. Hans Iven tat weiter Günstiges: Er verhängte Urlaubssperre für die Ersatzdienstleistenden und katapultierte damit den Anlaß der Tagung, die Politisierung des Ersatzdienstes, definitiv in den Rahmen, den er bestimmt nicht dafür vorgesehen hatte. Es ist müßig zu erwähnen, daß er sich selbst als Geladener zur Esslinger Tagung wieder auslud.

Jugendgewerkschaftler Todtenberg aber kam. Vor dem Plenum der vierzig Urlaubgesperrten sagte er: „Für uns gerade als Gewerkschaftsjugend geht es in erster Linie darum, eine politische Konzeption des Ersatzdienstes insgesamt zu erarbeiten!“ Er gab zu, daß man bisher nicht ausreichend zu dem Problem des Ersatzdienstes Stellung genommen habe. Weiter: „Und zwar kommt es uns dabei darauf an, mit den Ersatzdienstleistenden zu arbeiten und nicht, uns von der Absicht leiten zu lassen, mit unserer Organisation einbrechen zu wollen und auch den letzten noch zu organisieren. Wir wollen das Problem als politisches Problem begreifen und nicht als gewerkschaftlich-organisatorisches.“

Gefordert wurde die Abschaffung des Prüfungsverfahrens auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer; man will keine Aufschlüsselung des Verfahrens mehr in sogenannte klare Fälle (Zeugen Jehovas), die auf dem Aktenweg entschieden werden, und in die unklaren, bei denen künftig besonders streng ausgesiebt werden soll. Auch gegen die von Helmut Schmidt konzipierte Wahl zwischen 24 Monaten Ersatzdienst und 18 Monaten Bundeswehr verwahrte man sich schärfstens. Ebenso wurden der Referentenentwurf zur Reform des Ersatzdienstes und das „Mühlheimer Modell“ abgelehnt. Beide Modelle beschäftigen sich ausschließlich damit, den Ersatzdienst für deren nutznießende Trägerorganisationen zu erleichtern.

Das sprunghafte Ansteigen der Kriegsdienstverweigererzahlen (allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 8500, damit in diesem Jahr rund 30 000) zwingt freilich zu Reformen. Das „Aktionszentrum Süd“ allerdings analysierte sie so: Lohndrückerei (Sold anstatt Tariflohn), Streikverbot im Lohnkampf, paramilitärische Disziplinierung durch straff hierarchischen Aufbau. Pflegezulagen, Belobigungen, Orden und Urkunden sollen die Ersatzdienstleistenden selbst in Hierarchien zwingen und damit entpolitisieren. Konflikt- und damit Kriegsursachen lägen jedoch nicht nur im individuellen, sondern im gesellschaftlichen Bereich. „Daher müssen wir im Zivilen Ersatzdienst gesellschaftsverändernd arbeiten. Innerhalb des Ersatzdienstes werden wir uns nicht darauf beschränken, eigene Mißstände aufzugreifen. Wir werden die Betriebsstrukturen bei den Trägerbetrieben aufgreifen und die sich ergebenden Sozialkonflikte bewußt machen.“

Das streng hierarchische Verhältnis zwischen dem Bundesverwaltungsamt in Köln als Oberbehörde für den gesamten Ersatzdienst und den einzelnen Ersatzdienstleitern soll geändert werden. Die meisten Ersatzdienstleiter werden als unqualifiziert angesehen, weil sie ehemalige Soldaten oder Bundesgrenzschützer sind.

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsamt in bisheriger Form wird abgelehnt. Vom Bundesbeauftragten Iven erwartet man nichts mehr, nachdem er die Tagung sabotiert hat. Außerdem: Was könne ein Mann für den Zivilen Ersatzdienst bedeuten, der ihn nach eigenem Bekenntnis selber nicht leisten würde. Oberleutnant der Reserve Iven: „Als ich so alt war, wie ihr, hätte ich auch den Kriegsdienst verweigert, aber heute, da die Bundeswehr eine Defensivarmee ist, schon vom Gerät her, würde ich meinen Wehrdienst ableisten.“