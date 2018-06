Es war zwar eine scherzhafte Übertreibung, mit der Polens Planungschef und Vize-Ministerpräsident Majewski den Bundeswirtschaftsminister Schiller am Dienstag in Warschau verabschiedete; doch ein Körnchen Wahrheit steckte in seiner Bemerkung: "Da machen die Beamten beider Seiten so viele Schwierigkeiten, und kaum kommen die Minister zusammen, dann ist in einer Viertelstunde alles geregelt.