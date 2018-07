Inhalt Seite 1 — Scheel setzte sich durch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erich Mende hatte noch am Sonntag zum Sturm geblasen. Auf dem 21. ordentlichen Bundesparteitag der Freien Demokraten in der Bonner Beethovenhalle wollten die Rechtsliberalen seinen Nachfolger, den FDP-Bundesvorsitzenden Walter Scheel, als Sündenbock für die Wahlniederlage des 14. Juni in die Wüste jagen. Aber es kam ganz anders: Am Dienstag wurde Scheel mit einer soliden, wenn auch nicht glänzenden Mehrheit (298 Ja-, 64 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen) für weitere zwei Jahre wiedergewählt; Erich Mende aber entging mit Müh und Not dem Parteiausschluß.

Am Mittwoch voriger Woche hatten etwa 50 FDP-Delegierte des Hohensyburger Kreises, unter ihnen auch Mende, in Wuppertal eine „National-liberale Aktion“ gegründet. Diese rechten Flügelmänner wollten sich dem „progressiven Linkskurs“ der Parteiführung entgegenstemmen. Alsdann eröffneten die Konservativen in der Partei einen Interview-Krieg gegen Walter Scheel. Freiherr von Kühlmann-Stumm schlug öffentlich vor, Bundesinnenminister Genscher zum neuen Parteichef zu wählen: die FDP brauche jetzt an der Spitze einen entschlossenen Mann des Ausgleichs. Genscher aber winkte sofort ab.

Am Montag gingen die Jungdemokraten zum Gegenangriff über. 51 Delegierte verlangten den Parteiausschluß Mendes. Ihr Antrag wurde zwar niedergestimmt, aber schließlich hat der Parteitag doch mit großer Mehrheit dem Manne, der die Partei von 1960 bis 1968 erfolgreich geführt hatte, sein Mißfallen ausgesprochen.

Mende setzte sich gegen die Attacken der Linksliberalen keck zur Wehr: „Es fehlt bloß noch der Zusatz: Im Weigerungsfall ist er in Schutzhaft zu nehmen und bei Fluchtgefahr zu erschießen!“ Er forderte den Parteitag auf, das Eigentum gegen konfiskatorische Steuerbelastungen zu garantieren, eine Fremdbestimmung in den Unternehmen zu verhindern, sich der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR zu widersetzen und keinen Vorgriff auf den Friedensvertrag zuzulassen.

Die Debatte des Parteitags über die Ost- und Deutschlandpolitik verlief jedoch einträchtig. Auf Bitten Bundesaußenminister Scheel zogen die Jungdemokraten sogar Anträge zurück, in denen die Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Grenze vorgeschlagen wurde. Scheel kann, mit der überwiegenden Mehrheit des Parteitags hinter sich, ungestört seine Außenpolitik fortsetzen.

Der FDP-Vorsitzende versprach, seine Partei werde in der Koalition mit der SPD künftig dem vorherrschenden Eindruck entgegenwirken, als ob sich die Regierung Brandt einzig der Ostpolitik verschrieben habe. In den kommenden Monaten müsse mit allen Mitteln versucht werden, die Preise unter Kontrolle zu bekommen und die Politik der inneren Reformen herauszustellen, wobei die Freien Demokraten darauf achten wollen, daß Vermögen, Eigentum und Wohlstand gesichert werden.

Das alte Präsidium (Vorsitzender Scheel, Stellvertreter Genscher, Mischnick, Hermann Müller, Schatzmeister Rubin) wurde bestätigt. Überraschungen gab es bei der Wahl der Beisitzer. In einer Kampfabstimmung unterlag der Berliner Parteisenior William Borm mit 139 zu 239 Stimmen dem Bundesernährungsminister Josef Ertl, der von den Delegierten stürmisch gefeiert wurde. Ertl wurde Nachfolger des zweiten Beisitzers Karl Moersch, der ins Auswärtige Amt übergewechselt ist.