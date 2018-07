Zwischen BAT und Beat: der evangelische Kantor

Von Eckart Kleßmann

In dreißig Jahren“, sagt Rose Kirn, Kantorin an St. Georg zu Hamburg, „ist unser Beruf tot.“ Sie sagt das ohne Emotionen, sie konstatiert etwas, das für sie ein Faktum ist. Und sie argumentiert so: Die Zeit der Volkskirche ist vorbei. Die Kirchenaustritte nehmen in solchem Maße zu, daß die Kirche bald ans Sparen denken muß. „Und woran wird die Kirche zuerst sparen, wenn nicht an der Kultur, wenn nicht an uns?“

Rose Kirn, deren Meinung von ihren Kollegen überwiegend geteilt wird, fällt damit das Todesurteil über einen Beruf, den der Bürger heute – spricht man ihm vom „Kantor“ – sofort mit Johann Sebastian Bach assoziiert; für die Mehrheit gilt er als „der Kantor“ schlechthin. Das ist bezeichnend: Dem Wort „Kantor“ haftet etwas von bezopfter Würde an, von barockem Orgelklang bei Kerzenlicht, vom „fröhlichen Spielmann Gottes“, der Bach nach den Vorstellungen früherer Zeiten gewesen sein soll.

Das mag der Grund sein, warum die Vertreter dieses Standes sich heute lieber „Kirchenmusiker“ nennen; die Berufsbezeichnung „Kantor“ findet man fast nur noch in Kleinstädten. Dennoch äußern die Kirchenmusiker im Gespräch, im Grunde habe sich seit Bachs Zeiten wenig in ihrem Beruf geändert: Man traktiere im Gottesdienst die Orgel, übe mit dem Kirchenchor, versehe Trauung und Beerdigung mit dem nötigen musikalischen Rahmen, gebe Abendmusiken und Konzerte und schlage sich mit unmusischen Vorgesetzten (sprich: Pfarrern) herum.

Zu Bachs Zeiten habe man dem Kantor in die Bestallung geschrieben, er habe sich „der Gottesfurcht, Nüchternheit und Verträglichkeit zu befleißigen, böser Gesellschaften und Abhaltung Eures Berufes Euch gänzlich zu enthalten, und übrigens in allem, wie ein ehrliebender Diener und Organisten gegen Gott, die hohe Obrigkeit und Vorgesetzten gebühret, getreulich zu verhalten“.

Heute sage man es nüchterner (Paragraph 6 im „Arbeitsvertrag“ der Hamburger Landeskirche): „Der Mitarbeiter hat sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, wie es einem Mitarbeiter der evangelischen Kirche gebührt.“