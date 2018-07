Die Auseinandersetzung über die Politik der Bundesregierung wird in keine vernünftige Bahn gelenkt werden können, wenn man sich nicht an ihrem Beginn wenigstens darüber verständigen kann, daß es in den vergangenen zwanzig Jahren nicht gelungen ist, die Beziehungen zur Sowjetunion und zu den osteuropäischen Staaten zu normalisieren, daß die Lage in Deutschland sich verschlechtert hat, und schließlich, daß es Ziel der deutschen Politik sein müsse, eine solche Normalisierung und eine Verbesserung der Lage in Deutschland zu erreichen.

Es ist natürlich durchaus legitim, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, daß beides entweder wegen des politischen und ideologischen Zielkonflikts zwischen Ost und West nicht möglich und vielleicht auch nicht wünschenswert sei und daß es sich nicht lohne, von deutscher Seite einen Beitrag zu leisten, der nach Lage der Dinge natürlich auch in Zugeständnissen an die andere Seite bestehen muß. Aber was nicht geht, ist die Behauptung, man habe den guten Willen und den Wunsch zur Normalisierung ohne die Bereitschaft zu derartigen Zugeständnissen. Die jetzt immer wieder durchschimmernde Zwischenposition, daß Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen müßten, ist in zweierlei Hinsicht nur eine taktische Variante. Einmal steht auch die Bundesregierung auf diesem Standpunkt und zum zweiten ist das, was man unter einem angemessenen Verhältnis versteht, sehr auslegungsfähig.

Ein Land, das unglücklicherweise einen Weltkrieg begonnen und zwei verloren hat, muß für jeden Fortschritt zu friedlicheren Beziehungen einen objektiv gesehen überhöhten Preis zahlen. Dies gilt insbesondere gegenüber früheren Gegnern, die eine prinzipiell antagonistische Haltung einnehmen und die zugleich unter sehr hohen Opfern errungene machtpolitische Positionen halten wollen.

Zu der grundsätzlichen Beurteilung der deutschen Ostpolitik gehört auch die berechtigte Frage, ob nicht der Glaube an eine gewisse Entspannung in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Osteuropa illusionär sei und ob nicht eine solche Entspannung, wenn sie eintritt, in Wirklichkeit nur der anderen Seite einen Gewinn brächte, weil sie, nach Einholung des Gewinns, zu dem ihr genehmen Zeitpunkt die Spannungen wieder aufleben lassen würde.

Was das letztere angeht, so wird niemand dieses Risiko übersehen. Aber bei der ersten Erwägung muß man davon ausgehen, daß die ganze Weltlage durch die Ambivalenz, durch das Nebeneinanderhergehen von Tendenzen zu verstärkter Spannung und zu vermehrter Entspannung gekennzeichnet ist.

Kaum ein Land kann sich dem entziehen, schon gar nicht die Bundesrepublik. Auch nicht die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Dies haben die Gespräche zwischen Gromyko und Staatssekretär Bahr gezeigt. Sie zeigen ein Interesse der Sowjetunion an Elementen der Entspannung durch Konsolidierung der bestehenden Verhältnisse. Damit sind wir wieder bei dem Problem der Anerkennung der Realitäten. Der Gewaltverzichtsvertrag, der sich jetzt abzeichnet, enthält eine Beschreibung dieser Realitäten.