Im Wettlauf in die audiovisuelle Zukunft, den sich die elektronische Industrie in aller Welt heute liefert, weniger blumig gesagt: bei der Entwicklung von Bild-Ton-Speichersystemen, deren Aufzeichnungen über jedes Fernsehgerät abgespielt werden können und die einfach und billig genug sind, um massenhaft in Haushalte und Schulen vorzudringen – im Wettbewerb also um das, was in den letzten Monaten unter dem höchst irreführenden Namen „Kassettenfernsehen“ Publizität erlangt hat, hat nun doch noch eine deutsche Firma den Vogel abgeschossen. In der letzten Woche stellten AEG-Telefunken und die affiliierte internationale Schall platten – gesellschaft Teldec in Berlin ihr eigenes neues Speichersystem vor: die Bildplatte. Und es könnte sich herausstellen, daß ihre Erfindung nicht weniger zukunftsträchtig ist als frühere Entwicklungen der gleichen Firma, mit denen sie stolz in eine Reihe gestellt wird: etwa der des Tonbandgeräts (1935) durch Eduard Schüller der jetzt in fünfjähriger Arbeit zusammen mit drei anderen Ingenieuren (Gerhard Dickopp, Hans-Joachim Klemp, Horst Redlich) auch die Bildplatte entwickelt hat.

„Meine Damen und Herren, sehen Sie nunmehr die erste Bildplatte der Welt!“ Von der ersten Bildplatte der Welt flimmerte das Bild der Schlagersängerin Manuela über die Bildschirme: Manuela geht spazieren und singt dazu einen Schlager namens „Alles und noch viel mehr“. Eine der nächsten Bildplatten enthält eine schauderhafte Zeichentrick Werbung der Firma Aral; ihresgleichen, so wurde angedroht, könnte nun also bald an den Tankstellen verteilt werden. Wie das so ist: Oft ist die Technik selber viel imposanter als das, was mit ihrer Hilfe bewerkstelligt wird. Andererseits dürfte es ein durchaus zutreffender Vorgeschmack auf die künftige Bildplattenproduktion gewesen sein: Sie wird den Leuten eine Menge nicht nur läppischer, sondern auch sinnloser Visualisierungen bescheren.

Aber imposant ist die Erfindung. Und zwar nicht etwa wegen besonderer Kompliziertheit, sondern weil sie im Gegenteil ingeniös simpel (und damit auch konkurrenzlos billig) ist.

Eine gute alte Dampfplatte als Bild-Ton-Speicher in der Jet-Zeit der Elektronik? Der Gedanke, sagten sich die Informationstheoretiker bei der AEG, ist gar nicht abwegig, denn die Platte ist ein relativ durchaus rationelles Speichersystem, Auf einer Langspielplatte lassen sich 5000 Informationsatome (bit) pro Quadratmillimeter unterbringen, auf dem Tonband nur 1000. Außerdem bringt die Platte einen Vorteil, den kein bandförmiger Speicher besitzt: den des „Schnellzugriff“. Musikhörer, die zum Beispiel auf der letzten – Beatles-LP die kitschige Verunstaltung von „The Long and Winding Road“ nicht hören mögen, wissen ihn auszunutzen: Sie setzen die Nadel an der betreffenden Stelle einfach ein Stück weiter; auf Bandgeräten dagegen müßte erst weitergespult werden.

Nun sind allerdings zur Erzeugung eines passablen Fernsehbilds von einer Auflösung von etwa drei Megahertz und damit einer für nichtprofessionelle Zwecke ausreichenden Bildschärfe hundertmal soviel Informationsatome pro Sekunde nötig wie für die reine Tonwiedergabe. Wollte man diesen Informationsfluß so dicht wie auf einer Langspielplatte unterbringen, so würde die 30-cm-LP bei der Hinzufügung der Bildsignale, sehr grob gerechnet, auf einen Durchmesser von mindestens drei Metern anwachsen: kein eben handliches Format. Das Problem bestand also zunächst darin, die Informationsdichte drastisch zu komprimieren, praktisch gesagt: die Rillen flacher zu machen, sie enger zusammenzurücken und die Signaldichte in ihnen zu erhöhen. Gelöst wurde das Problem so: Die Abtastspitze wird nicht wie bei der Schallplatte in Schlängelbewegungen durch die Rillen geführt; statt der seitlichen Auslenkung wird sie über eine enge Höckerfolge am Rillengrund geschleift. Das ermöglicht einen konstanten Rillenabstand – und bei größtmöglicher Rillenverkleinerung die Unterbringung von 120 bis 140 Rillen pro Millimeter.

Damit ist das überhaupt dichteste aller existenten Speichersysteme entwickelt worden. Man kann sich ausrechnen, daß es nicht nur für Bildplatten verwendet werden wird, sondern auch für die Datenspeicherung oder die reine Tonaufzeichnung, etwa bei der kommenden Quadrophonie. Immerhin läßt sich theoretisch auf einer Bildplatte von zwölf Minuten Spieldauer ein zwanzigstündiges Tonprogramm unterbringen.

Problem Nummer zwei war natürlich, die so dicht gespeicherten Signale aus der Platte auch wieder herauszubekommen, über einen Wandler in elektrische Impulse zu übersetzen und auf den Bildschirm zu bringen. An eine altmodische mechanische Abtastung war zunächst nicht gedacht. Dafür laborierte man an einer magnetischen (und später noch an einer optischen) Abtastung – bis eines Tages der Magnetkopf brach, die Platte aber keineswegs schwieg, sondern mysteriöserweise weiterhin Signale von sich gab. Als man dem Rätsel auf den Grund ging, stellte sich heraus, daß man bis dahin überhaupt keine magnetischen, sondern mechanische Schwingungen gemessen hatte.