Bildungs- und Wirtschaftspolitik bilden die Schwerpunkte des Entwurfes für ein neues CDU-Parteiprogramm, das in der vergangenen Woche in Bonn vorgelegt wurde. Der Entwurf, der eine Weiterentwicklung des Berliner Programms von 1968 darstellt, wurde von einer Kommission unter Führung der CDU-Spitzenpolitiker Kohl und Köppler entwickelt und soll nach Diskussion in den unteren Parteigliederungen dem Hamburger Parteitag der Union im November vorgelegt werden.

Als Prinzipien der Bildungspolitik nennt die Vorlage Chancengleichheit, die bestmögliche Förderung des einzelnen und die Leistungsorientierung. Was die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik angeht, so bezeichnet die Kommission Preisstabilität, Vollbeschäftigung und Wachstum als gleichrangige Ziele. Eine Erhöhung der Steuerlastquote ist als Möglichkeit ebenso ins Auge gefaßt wie eine Anhebung der Erbschaftssteuer für „Größtvermögen“. Zur Deutschland- und Ostpolitik heißt es: „Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen in der DDR und die Sicherung des freien Berlin sind für uns Ziel und Maßstab der Deutschlandpolitik.“ Zum Münchner Abkommen wird gesagt, es werde als „nicht mehr gültig“ angesehen. Die polnischen Westgrenzen dürften nur in einem Friedensvertrag festgelegt werden.

Sprecher der Koalitionsparteien bezeichneten den Programmentwurf der CDU als in vielem vage und widersprüchlich.